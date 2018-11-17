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Kılıçdaroğlu, 44 dönümlük Maltepe Cumhuriyet Parkı’nı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 12:26 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi tarafından 29 Ekim’de açılan ve Anadolu Yakası’nın en büyük parklarından biri olan Cumhuriyet Parkı’nı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Kılıçdaroğlu, 44 dönümlük Maltepe Cumhuriyet Parkı’nı ziyaret etti

İSTANBUL, (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi tarafından 29 Ekim’de açılan ve Anadolu Yakası’nın en büyük parklarından biri olan Cumhuriyet Parkı’nı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.
Maltepe Cevizli Mahallesi Tugayyolu Caddesi’nde bulunan 44 dönümlük arazi üzerine yapılan ve Maltepe Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda görkemli bir törenle açılan Cumhuriyet Parkı’nı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Maltepe Belediyesi başkan yardımcıları eşlik etti.
İncelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu’na park ile ilgili bilgi veren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Burası 44 dönümlük bir arazi. Eskiden kurban kesim alanı olarak kullanıyordu. Biz Maltepelilere danıştık. Burada ne yapılmasını istersiniz, dedik. Park istiyoruz, dediler. İki yıllık bir çalışmanın sonucunda 44 dönümlük bu araziyi, bölgenin en büyük yeşil alanlarından birine dönüştürdük. Parkımızda gül bahçesi, yapay bir gölet, seyir terasları, yürüyüş ve koşu parkuru ve çocuklar için oyun alanları bulunuyor. Parkımızın diğer bölümünde ise çalışmalarımız devam ediyor. Buraya da güzel bir spor alanı yapacağız” dedi.
Spor yapmak için parka gelen vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, Anadolu Yakası’na ve Maltepe’ye böylesi büyük bir yeşil alanın kazandırılmasından dolayı memnuniyetini dile getirirken, emeği geçenleri de tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, 44 dönümlük Maltepe Cumhuriyet Parkı’nı ziyaret ettiKılıçdaroğlu, 44 dönümlük Maltepe Cumhuriyet Parkı’nı ziyaret ettiKılıçdaroğlu, 44 dönümlük Maltepe Cumhuriyet Parkı’nı ziyaret ettiKılıçdaroğlu, 44 dönümlük Maltepe Cumhuriyet Parkı’nı ziyaret etti

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