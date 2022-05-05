Kılıçdaroğlu '5'li çete' diye suçlamıştı! Mustafa Cengiz'den çarpıcı açıklamalar: 'Arkadaşlarım deli dedi bana'

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz "Kimse üzerimizden politika yapmasın" diyerek siyasetten uzak kalmak istediğini dile getiriyor: "Siyasetin kalbinde değilim, gazeteciler koymaya çalışıyor." CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan randevu istediğini de açıklayan Cengiz, Türkiye'nin doğusundaki yatırımlarına girişmeden önce arkadaşlarının kendini 'delilik' ile yaftaladığını da söylüyor.

"BURAYA PKK ZAMANINDA GİRDİM"

Cengiz, tv100'de katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Gazetecilerin sorularını yanıtlandıran Cengiz, şunları söyledi:

"Burada 5 fabrika var, bu fabrika dünyada az olan belki ilk ya da 3 tanesinden birisi. Atık olan malzemeyi de ekonomiye kazandırmanın heyecanının yaşadık burada. Bunu da başardık. Burası inşaat halindeyken 5 bin kişi çalıştı. Dünyanın çeşitli bölgelerinden 130 yabancı mühendisimiz görev yaptı. Dünyanın en büyük proje firmaları ile birlikte çalıştık. Şu anda en az 4 bin çalışanımız var. Her hafta Mazıdağı’na 50 milyon lira geliyor. Bu ekonomiyi görüyorsunuz, Mazıdağı ilk geldiğimizde çok kötü bir yerleşim yeriydi, şimdi burası gelişiyor. Bizim özelliğimiz fabrika bölgelerimizde oradaki esnaftan alışveriş yapıyoruz. Oranın ekonomisini kalkındırmaya çok dikkat ediyoruz. O yörenin insanını eğitiyoruz, yetiştiriyoruz. Burada çok güzel tesisler kurduk. Ben doğudan çok memnunum. Diyarbakır’da Siirt’te Adıyaman’da… Ben buraya PKK zamanında girdim, arkadaşlarım ‘Deli misin? orada yatırım yapılır mı?’ diyordu. Herkesi davet ediyorum Güneydoğu’ya burası Türkiye’nin kalbidir.

“İSTANBUL HAVALİMANI’NA 25 MİLYAR EURO ÖDEYECEĞİZ”

Bizim işlerimizde inşaatın payı yüzde 8 ila 6 arasında değişiyor ciromuzda. İstanbul Havalimanı 5 ortak aldık. 10 milyar 200 milyon euroluk yatırım yapacağız. Yine 2 milyar Euro kira ödeyeceğiz. Bunu topluyorlar 32 milyar Euro yapıyorlar hem bana yazıyorlar hem diğer ortaklarıma yazıyorlar. Yahu kardeşim bizim burada aldığımız iş adamı başı 2 milyar Euro ve bunu başardık. Toplam 8 milyar Euro para harcadık. İstanbul Yeşilköy Havalimanı bizden önce kaç para kira ödüyordu? 130 Milyon Euro. Ben ne ödeyeceğim devlete 1 milyar Euro. 22 milyar Euro’yu 25 yıl ödeyeceğim. KDV ile beraber 25 Milyar Euro ediyor bu. Bunu nasıl algılamıyorlar. Bunu alıyorlar diyarlar ki 32 milyar Euro sen aldın… Ulaştırma Bakanlığı 38 adet yap-işlet-devret ihale yaptı. Ben yalnız 2’sinden iş almışım. Birisi Kuzey Marmara Otoyolu, yüzde 20 ortağım orada. 800 milyon Dolar düşer bana, ikincisi havalimanıdır. Başka yok."

"Bizim üzerimizden kimse politika yapmasın" diyen Cengiz ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 2-3 yıl önce randevu istediğini belirterek "'Gelip size anlatalım' dedim" ifadelerini kullandı.

