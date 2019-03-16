"Kılıçdaroğlu 50-100 yıl sonra lanetle anılacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu 50 yıl sonra, 100 yıl sonra kendi partisinde lanetle anılacak. Tarihin en büyük kötülüğünü yapmaktadır. Terör örgütleriyle iş birliği yapmaktadır. Bir de geçen gün diyor ki 'Kim terörle iş birliği yapıyorsa, Allah belasını versin'. Siz o lafları bırakın. Diyeceksin ki 'Kim PKK ile iş birliği yapıyorsa, Allah belasını versin. Kim ondan oy bekliyorsa Allah cezasını versin.'" dedi. Soylu, Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlediği mitingde, Türkiye'nin, başına gelen sıkıntılardan hem milletin feraseti hem de bugüne kadar yardım elini uzattığı mazlumların duaları sayesinde kurtulduğunu söyledi. Türkiye'nin elinin, dünyadaki bütün mazlumların üzerinde olduğuna değinen Soylu, "Somali'den Filistin'e kadar, Yemen'den Sudan'a kadar, nerede bir insan varsa medeniyetimizin iyilik damarı hep onların yanında oldu. Suriye'den insanlar geldi ülkemize. Kadınlara tecavüz ediyorlardı. Ne yapsaydı Tayyip Erdoğan, sırtını mı dönseydi? 400 yıl biz aynı kıbleye döndük, beraber namaz kıldık. Şam bizimdi, Halep bizimdi, onlarla beraber biz bir millettik, aynı devletin evlatlarıydık. Ne yapacaktık?" diye konuştu.

Türkiye'nin Müslüman bir ülke olduğunu ve komşularını hiçbir zaman unutmayacağını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti: "Evinizin yanında, komşunuzda bir yangın olduğu zaman pencereyi mi kapatıyorsunuz? 'İmdat' diye bağırdığı zaman sırtınızı mı dönüyorsunuz? Biz Müslümanız. 15 Temmuz'dan nasıl kurtulduk biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımızın gönlüne o feraset, o cesaret, milletimizin gönlüne o feraset, o cesaret nasıl girdi biliyor musunuz? Bu millet hiçbir zaman mazlumlardan, mağdurlardan elini çekmedi. Bizi 15 Temmuz'dan kurtaran, şu anda Kabe-i Muazzama'nın etrafında, Türkiye'nin güçlü olması için dua eden işte o insanlar ve Allah'tır. Bizim güçlü olmamızı, özgür olmamızı istemiyorlar. Kendi arabamızı, kendi uçağımızı yapmamızı istemiyorlar. Babamın doğduğu yıl 1944. Türkiye o yıl da uçak yapacaktı. Onun hemen akabinde otomobil yapacaktı. Yaptırmadılar, müsaade etmediler. Şimdi ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye eski Türkiye değil. Kendi otomobilimizi de yapacağız, kendi uçağımızı da yapacağız."

Soylu, ülkenin önemli süreçlerden geçtiğini vurgulayarak, "Kılıçdaroğlu 50 yıl sonra, 100 yıl sonra kendi partisinde lanetle anılacak. Tarihin en büyük kötülüğünü yapmaktadır. Terör örgütleriyle iş birliği yapmaktadır. Bir de geçen gün diyor ki 'Kim terörle iş birliği yapıyorsa, Allah belasını versin.' Siz o lafları bırakın. Diyeceksin ki 'Kim PKK ile iş birliği yapıyorsa, Allah belasını versin. Kim ondan oy bekliyorsa Allah cezasını versin.'" değerlendirmesinde bulundu. Milletin, oynanan oyunlara fırsat vermeyeceğine inandığını dile getiren Soylu, şöyle devam etti: "İstedikleri şu: 31 Mart'ta iktidarı zayıflatmak. Bu, Amerika'nın ekonomik operasyonu, dolar operasyonu da olur. Ardından eğer 31 Mart'ta zayıflarsak, bunu da İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, Doğu ve Güneydoğu'ya çok giden bir kardeşinizim. 2,5 yılda 30 defa sadece Hakkari'ye gittim. Eğer 31 Mart'ta bir zafiyete uğrarsak, 1 Nisan sabahı ne kaymakamı ne valiyi sokağa çıkarmazlar. 6 yaşındaki masum çocukların eline taş verirler ve o taşlarla, itibarlarını alt üst ederler. Bunu 7 Haziran sonrası gördük. Oylarını yükseltmelerine rağmen her yeri yaktılar. Camileri, okulları, imaretleri, spor salonlarını, hastaneleri yaktılar. Tayyip Erdoğan Yüksekova'ya havalimanı yapmak istedi. 507 kez saldırdılar havalimanına."