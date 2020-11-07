Kılıçdaroğlu, ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'i tebrik etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Türkçe ve İngilizle olarak paylaştığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin 46'ncı Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye- ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim"

Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 7, 2020



