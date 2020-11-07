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Kılıçdaroğlu, ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'i tebrik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 23:27 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'i tebrik ederek, "Türkiye- ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim" dedi.

Kılıçdaroğlu, ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'i tebrik etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Türkçe ve İngilizle olarak paylaştığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin 46'ncı Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye- ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim"

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