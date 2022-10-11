Kılıçdaroğlu, ABD’den video paylaştı! Kimlerle görüştü? Dikkat çeken isimler var…

ABD’ye giden Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı ve yapacağı görüşmeler merak konusu olmaya devam ediyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu ABD gezisinde Boston'da üniversite öğrencileriyle buluştu. Ardından da ardından çok sayıda Türk bilim insanı ve ekonomistle bir araya gelen Kılıçdaroğlu yaptığı tüm görüşmelerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU ABD’DE HANGİ İSİMLERLE GÖRÜŞTÜ?

Kılıçdaroğlu şu isimlerle buluştu: Daron Acemoğlu ve eşi Asu Özdağlar, Dani Rodrik ve Pınar Doğan Rodrik, Canan Dağdeviren, Bilge Yıldız, İlker ve Türkan Yalçın, Mehmet Toner, Gökhan Hotamışlıgil

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ziyaretlerine ilişkin paylaşımlar yapan Kılıçdaroğlu, "Boston’daki üniversite öğrencilerimizle buluştuk. Onlara Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden selam götürdüm. Parlak zihinlerle Türkiye hayallerini konuştuk. Ardından dünyanın önde gelen biyoteknoloji girişimcisi Robert Langer ile önemli bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Programımıza iklim krizi ile mücadeleye yönelik dünyaca ünlü çalışmaları bulunan Bilge Yıldız ve kanser teşhisi alanında devrimsel çalışmalar yapan Mehmet Toner ile çalışma toplantıları ile devam ettik. Ülkemizin dünyaya açılmış parlak zihinlerinden yararlanacağımız çok alan var." dedi.

Boston’daki üniversite öğrencilerimizle buluştuk. Onlara Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden selam götürdüm. Parlak zihinlerle Türkiye hayallerini konuştuk. Ardından dünyanın önde gelen biyoteknoloji girişimcisi Robert Langer ile önemli bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. pic.twitter.com/eY3Yx9Btbu — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 10, 2022

'DARON ACEMOĞLU İLE BİR ARAYA GELECEĞİZ'

Kılıçdaroğlu daha sonra paylaştığı videoda ise "Evet sevgili gençler. MIT'nin ardından Harvard'daki toplantılarımızı da tamamladık. Birazdan dünyanın en önemli ekonomistlerinden Daron Acemoğlu ile Türkiye'yi konuşmak üzere bir araya geleceğiz. Vatanımız dünyaya çok büyük cevherler hediye etti. Ama bu cevherler bizimdir. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar ülkemiz kendi parlak beyinlerinden yararlanmayı öğrenecek. Gençlerimize Bay Kemal sözüdür bu." dedi.

Daron Acemoğlu ile birazdan buluşup ekonomiyi konuşacağız. pic.twitter.com/OCIaCktjjl — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 10, 2022



