HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kılıçdaroğlu, ABD’den video paylaştı! Kimlerle görüştü? Dikkat çeken isimler var…

Kılıçdaroğlu, ABD’den video paylaştı! Kimlerle görüştü? Dikkat çeken isimler var…

11.10.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çok konuşulan ABD ziyaretinde yaptığı görüşmeleri tek tek sosyal medya hesabından paylaştı. Boston’da üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu çok sayıda Türk bilim insanı ve ekonomistle de görüşmeler yaptı. Kılıçdaroğlu ABD’den yaptığı son paylaşımında da Daron Acemoğlu ile yapacağı görüşme öncesi kısa bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu, ABD’den video paylaştı! Kimlerle görüştü? Dikkat çeken isimler var…

ABD’ye giden Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı ve yapacağı görüşmeler merak konusu olmaya devam ediyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu ABD gezisinde Boston'da üniversite öğrencileriyle buluştu. Ardından da ardından çok sayıda Türk bilim insanı ve ekonomistle bir araya gelen Kılıçdaroğlu yaptığı tüm görüşmelerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU ABD’DE HANGİ İSİMLERLE GÖRÜŞTÜ?

Kılıçdaroğlu şu isimlerle buluştu: Daron Acemoğlu ve eşi Asu Özdağlar, Dani Rodrik ve Pınar Doğan Rodrik, Canan Dağdeviren, Bilge Yıldız, İlker ve Türkan Yalçın, Mehmet Toner, Gökhan Hotamışlıgil

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ziyaretlerine ilişkin paylaşımlar yapan Kılıçdaroğlu, "Boston’daki üniversite öğrencilerimizle buluştuk. Onlara Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden selam götürdüm. Parlak zihinlerle Türkiye hayallerini konuştuk. Ardından dünyanın önde gelen biyoteknoloji girişimcisi Robert Langer ile önemli bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Programımıza iklim krizi ile mücadeleye yönelik dünyaca ünlü çalışmaları bulunan Bilge Yıldız ve kanser teşhisi alanında devrimsel çalışmalar yapan Mehmet Toner ile çalışma toplantıları ile devam ettik. Ülkemizin dünyaya açılmış parlak zihinlerinden yararlanacağımız çok alan var." dedi.

'DARON ACEMOĞLU İLE BİR ARAYA GELECEĞİZ'

Kılıçdaroğlu daha sonra paylaştığı videoda ise "Evet sevgili gençler. MIT'nin ardından Harvard'daki toplantılarımızı da tamamladık. Birazdan dünyanın en önemli ekonomistlerinden Daron Acemoğlu ile Türkiye'yi konuşmak üzere bir araya geleceğiz. Vatanımız dünyaya çok büyük cevherler hediye etti. Ama bu cevherler bizimdir. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar ülkemiz kendi parlak beyinlerinden yararlanmayı öğrenecek. Gençlerimize Bay Kemal sözüdür bu." dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mason Locasına kurşun yağdırdı! Esrarengiz kağıt...Mason Locasına kurşun yağdırdı! Esrarengiz kağıt...
Çırılçıplak halde caddede yürüyen kadın olay oldu!Çırılçıplak halde caddede yürüyen kadın olay oldu!
Kadir Gecesi paylaşmıştı! Aldığı ceza belli olduKadir Gecesi paylaşmıştı! Aldığı ceza belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP abd daron acemoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TOKİ arsa ve iş yerleri nerede olacak?

TOKİ arsa ve iş yerleri nerede olacak?

'EYT sonrası onlar daha fazla maaş alacak'

'EYT sonrası onlar daha fazla maaş alacak'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından peş peşe müjdeleri açıkladı! Öğrencilere ulaşım desteği ve esnafa yeni kredi destek paketi...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından peş peşe müjdeleri açıkladı! Öğrencilere ulaşım desteği ve esnafa yeni kredi destek paketi...

Uyuyor gibi davrandı, nedeni sonradan anlaşıldı

Uyuyor gibi davrandı, nedeni sonradan anlaşıldı

Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak sözler! 'Bana Öcalan'ın sorgusuna girmem önerildi...'

Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak sözler! 'Bana Öcalan'ın sorgusuna girmem önerildi...'

"Ülkemde ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" Saatlerce kuyrukta...

"Ülkemde ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" Saatlerce kuyrukta...

İlginizi Çekebilir

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.