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Kılıçdaroğlu: Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.08.2020 09:22 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı iddialarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Abdullah Gül’den neden bu kadar korkuyorlar?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'ten İpek Özbey'e konuşan Kılıçdaroğlu "Aklınızdan cumhurbaşkanı adayı olarak hiç Abdullah Gül geçti mi?" sorusuna yanıt verdi.

'ABDULLAH GÜL'DEN KORKUYORLAR DEMEKTİR'

Böyle bir şeyin olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Abdullah Gül, isterse cumhurbaşkanı adayı olabilir tabii. Bu konuda bize gelen hiçbir şey yok. Olmayan bir konuda bir düşünce beyan etmemizin mantığı yok. Soru şu: Abdullah Gül’den neden bu kadar korkuyorlar? Bu kadar gündeme getiriyorlarsa korkuyorlar demektir." ifadelerini kullandı.

'EKMELEDDİN BEY CUMHURBAŞKANI OLSAYDI...'

Daha önce Ekmeleddin İhsanoğlu’nun adaylığıyla ilgili gelen eleştirilere de katılmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bugün Ekmeleddin Bey cumhurbaşkanı olsaydı Ortadoğu’da bu felaket olmazdı" dedi.

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