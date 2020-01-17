Son dakika! Kılıçdaroğlu açıkladı! CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezindeki toplantıda CHP'li belediyelerin 2020 yılı asgari ücretini açıkladı. Buna göre, CHP'li tüm belediyelerde asgari ücret 2 bin 500 liraya yükseltilecek.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında İdlib'den Türkiye'ye yönelik göç dalgası hakkında da çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Olması için yargının bağımsız olması, hukukun üstün olması lazım.

Herhangi bir yerde bir toplantı olduğunda, yasal bir toplantı olduğunda bir gizli tanık burada terör örgütü toplantı diye ihbar ederse, tutuklanır. Avukat bile onların neden tutuklandığını bilemez. Demokrasinin olmadığı bir yerde siyasetten sorumluluk da bekleyemiyoruz. 17 yılda cumhuriyet tarihinin en büyük borçlanmalarını yaptılar.

174 milyar dolarlık, dışarıdaki bir avuç tefeciye faiz ödüyorsanız 17 yılın sonunda bu iktidarın millete bir hesap vermesi lazım.

Eğitimde bilimi unutan ülke haline geldik. Özel okullarda patlama var. Boğazından kesiyor aile. Devlet okullarına güveni sarstılar.