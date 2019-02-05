CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet orucunu bırak sevgili Eren Erdem. Çünkü Türkiye’nin de CHP’nin de sana ihtiyacı var" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Grup toplantısında yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu, "Bir yılda ne oldu da bu zamlar geldi? Bir yılda kuru soğandaki fiyat artışı yüzde 231, biber yüzde 155, karnabahar yüzde 147, ıspanak yüzde 131, patlıcan yüzde 124, patates yüzde 111 arttı. Bu mutfakta yangın var derken neyi kastediyoruz? Bunu kastediyoruz. Asgari ücrete yüzde 26 zam yapıldı. Mutfaktaki enflasyon yüzde 100’ün üzerinde” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, “Yaklaşık 170 ilacın piyasada olmadığını söylemiştim. Bugün piyasada bulunmayan ilaç sayısı 417 kaleme çıktı” dedi.

Kılıçdaroğlu, piyasada bulunmayan ilaçlardan bahsederken bir anne bebeğini havaya kaldırarak "Bebeğim ölmek üzere" diye Kılıçdaroğlu’na seslendi. Kılıçdaroğlu da bunun üzerine "Geleceğim, geleceğim. Toplantı bitsin söz yanına geleceğim" karşılığını verdi.