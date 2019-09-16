Kılıçdaroğlu, Adana'da hasta arkadaşını ziyaret etti

Nuri PİR- Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da tedavi gören arkadaşı Tolga Yıldırım'ı ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Acıbadem Hastanesi'nde kanser tedavisi gören hesap uzmanlığı döneminden arkadaşı Yeminli Mali Müşavir Tolga Yıldırım'ı ziyaret etmek için Adana'ya geldi. İlk olarak hastane başhekimliğini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, arkadaşının sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra kanser tedavisi gören arkadaşı Tolga Yıldırım'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ardından CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.

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