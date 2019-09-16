Kılıçdaroğlu, Adana'da hasta arkadaşını ziyaret etti (2)

ÖNCE ARAMA, SONRA ZİYARET

Kanser tedavisi gören arkadaşı Tolga Yıldırım'ı ziyaret etmek için sürpriz bir şekilde Adana'ya gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adana Büyükşehir Belediyesi'ni ziyareti öncesinde belediye çevresinde hassas burunlu köpekle arama yapıldı. Daha sonra eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar ile VIP minibüsle belediyeye gelen Kemal Kılıçdaroğlu, makam odasına geçti.

KEBAPÇIYA GİTTİ

Kılıçdaroğlu'nun makamına oturmasını istediği Karalar, koltuğa oturmadı. Makamda basına kapalı gerçekleşen sohbetin ardından Kılıçdaroğlu, meşhur Adana kebabını tatmak için Adana Büyükşehir Belediyesi'nden ayrıldı.

