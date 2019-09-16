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Kılıçdaroğlu, Adana'da hasta arkadaşını ziyaret etti (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 15:27 | Son Güncelleme

    FOTOĞRAF POZU VERDİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretlerinin ardından kentteki bir restoranda yemek yedi.

FOTOĞRAF POZU VERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretlerinin ardından kentteki bir restoranda yemek yedi. Kılıçdaroğlu’na CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Burhanettin Bulut, Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer, 26. Dönem Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP’li ilçe belediye başkanları ve CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi eşlik etti. Yemeğin ardından havalimanına gitmek üzere makam aracına yönelen Kılıçdaroğlu çevredeki vatandaşlardan ilgi gördü. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, onların fotoğraf çekilme isteğini de kırmayarak poz verdi. Kılıçdaroğlu daha sonra hava yoluyla kentten ayrıldı.

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