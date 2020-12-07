Kılıçdaroğlu: “Aday Olmayacağımı Kim Söyledi?”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin 245 milyar lira açık vereceği 2021 yılı bütçesi hakkında TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında sert sözlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hükümetini hedef aldı. Kılıçdaroğlu’nun 2021 yılı bütçe teklifi ve Corona salgını gölgesindeki ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarının yanı sıra gelecek seçimde Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda AKP’lilere verdiği yanıt ön plana çıktı. Kılıçdaroğlu, konuşması sırasında “İlk seçimlerde demokrasiyi getireceğiz, ilk seçimlerde adaleti getireceğiz, ilk seçimlerde liyakati getireceğiz, ilk seçimlerde alın terinin ne kadar değerli olduğunu bütün dünyaya anlatacağız, ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti devletini Londra'daki tefecilerden kurtaracağız; herkesin bunu bilmesi lazım” dediği sırada, AK Parti sıralarından “Aday ol” diye sataşmalara maruz kaldı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “Hangi noktaya geldiniz? Benim aday olup-olamayacağımı size kim söyledi?” ifadelerini kullandı. Bu sözler Kılıçdaroğlu’nun gelecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olabileceği yönünde işaret olarak algılandı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında, “Ben ne istiyorum? Ben tek adam rejimi istemiyorum. Ben ülkesinde esnafın ensesinde boza pişiren bir yönetim istemiyorum. Ben parlamenter sistem istiyorum, demokratik, halkçı, parlamenter sistem istiyorum. Ben her kuruşun hesabını veren bir siyaset anlayışı istiyorum. Ben tehdit edildiğim zaman mal varlığımla ‘Aramazsanız, incelemezseniz, şerefsizsiniz’ diyen bir siyaset istiyorum. Ben siyaseti zenginleşme aracı olarak gören bir kültürden gelmiyorum, ben siyaseti halka ve hakka hizmet eden bir anlayıştan geliyorum. Ben hiçbir zaman, hiçbir yerde haram lokmaya el uzatmadım, kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemedim. Her zaman, her yerde adaletten yana oldum, adaleti her yerde savundum. Benim varlığımla beni tehdit edenlerin arkasında selam durmadım” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, daha önce VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, olası Cumhurbaşkanlığı adayı için “siyasi parti genel başkanı olmamalı” demekle birlikte yine de seçim döneminde bunun değerlendirileceğini söylemişti. Kılıçdaroğlu, sözkonusu açıklamasında “Şimdi bir ittifak yapmışsanız, ittifaktaki aktörlerin görüşlerini almadan, beklentilerini dikkate almadan bir karar vermeniz etik açıdan doğru değil. Eğer bir seçim olacaksa bu seçim sürecinde biz Sayın Meral Akşener ile, Sayın Temel Karamollaoğlu ile de, Demokrat Parti'nin Sayın Genel Başkanı (Gültekin Uysal) ile de elbette oturup konuşacağız. Her parti bağımsız cumhurbaşkanı adayı çıkarabilir veya ‘Hayır, ittifakı gerçekleştirelim ve bir tek cumhurbaşkanı adayı olsun o çerçevede seçime gidelim’ denilebilir. Bugünden buna karar vermek çok zor. Ama ben şunu ifade edeyim: Cumhurbaşkanı olacak kişinin aynı zamanda bir partinin genel başkanı olmaması lazım. Çünkü Cumhurbaşkanı olacak kişi parlamentoda yemin ettiği zaman, anayasanın gereği olarak tarafsız olacağına dair namusu ve şerefi üzerine ant içiyor. Eğer siz namusunuzu ya da şerefinizi korumak isterseniz, namus ve şeref kavramı bizim için çok değerlidir derseniz, bir siyasi partinin genel başkanının Cumhurbaşkanı olmaması lazım” demişti. Kılıçdaroğlu, “aday olmaya karar verirse CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa edip-etmeyeceği” yönündeki sorumuza ise“O dönem değerlendirilir. Ama benim görüşüm bugün de yarın da bir başka gün de 10 yıl sonra daha da 30 yıl sonra da eğer Cumhurbaşkanı dediğimiz bir kişi, 83 milyonu temsil edecekse, bu aynı zamanda bir partinin genel başkanı olmamalıdır. Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ve bağımsızlığı çok önemlidir” yanıtını vermişti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Kılıçdaroğlu’nun adaylığı anlaşıldı” MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, muhalefet cephesindeki Millet İttifakı için kullandığı “zillet ittifakı” söyleminde ısrar etmeye devam ederek, Kılıçdaroğlu’nun bütçe konuşmasıyla adaylığını açıkladığını öne sürdü. Bahçeli, konuşmaya ilişkin değerlendirmesinde “Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı” dedi. Bahçeli, son olarak Kılıçdaroğlu’nu sosyal medya paylaşımlarıyla tehdit eden organize suç örgütü hükümlüsü Alaattin Çakıcı’yı da “dava arkadaşım” sözleriyle sahiplenmişti. Kılıçdaroğlu’nun suç duyurusunda bulunmasına rağmen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca konuya ilişkin soruşturma açıldığına ilişkin AKP’den gelen açıklamalara rağmen Çakıcı halen savcılığa ifadeye çağrılmadı. “Bu haramzadelerin bütçesidir, asgari ücret 3.100 lira olmalı” Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin 245 milyar lira açık vereceği 2021 yılı bütçesi içinse, yetkileri tek elde toplayan bir öneride bulunulduğunu ve TBMM’ye bütçe eklerini dahi son dakika gönderme gibi bir yaklaşım sergilendiğini söyleyerek “Bu haramzedelerin bütçesidir” dedi.

Kılıçdaroğlu, milletvekillerine asgari ücreti iyileştirme konusunda tavır alma çağrısında bulunarak, “Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.517 lira, açlık sınırı; yoksulluk demiyorum, açlık sınırı 2.517 lira. Bugün asgari ücret 2.324 lira. Gelin şu tavsiye kararını hep beraber alalım: Asgari ücret 3.100 lira olsun ve vergiden muaf olsun, işverene de yük olmasın, işçi hakkını alsın, 3.100 lira. Bakın, 5 yerden maaş alanlar 3.100 lira almıyor her bir yerden, her bir yerden en az 10 bin lira alıyorlar. Ya, işsize bari 3.100 lira olsun asgari ücret, vergiden de muaf olsun; vergiden muaf olduğu zaman işverene de yük gelmeyecek, mesele bitmiş olacak. Parlamento yapsın; asgari ücretlileri savunalım. Asgari ücret ortalama ücret oldu. Felaket” dedi. Merkez Bankası’nın kasasının eksi 47 milyar dolar olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu “Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türkiye Varlık Fonu’nun denetlenmesi gerekiyor. Kısa vadeli borçları 2017’de 26 milyar lira idi. Hiç vicdanınızla sorguladınız mı bu para nereye gidiyor? Aklını kiraya verenler, gerçekleri göremezler. Yerli ve milliyiz diyordunuz gayri milli bir ittifak var. Katar sevdası sizin gözlerinizi kararttı. Borsa İstanbul’u 200 milyar dolara sattıklarını söylediler. Borsa İstanbul’un karlılık oranı yüzde 52. Böyle bir satış olabilir mi? 1 liraya da satabilirlerdi. Dünyanın hangi ülkesi Tank Palet fabrikasını başkasına teslim etmiştir? 128 milyar dolara kimlere sattınız diye soruyoruz. Ethem Sancak’ın hangi tank yapma işi var bana söyler misiniz? ‘Tank Palet’in Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir şey söz konusu değil’ diyor Erdoğan, doğruya doğru. Bir kuruş bile alınmadı, bedavaya verildi orası. Özelleştirmedik diyor, kendi imzaladığını okumamış belli ki” diye konuştu.