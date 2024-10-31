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Kılıçdaroğlu, Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi: Müzakere yok, mücadele var

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
31.10.2024 15:32
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. 'Müzakere yok, mücadele var' mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Halkın helal oylarıyla seçilmiş bir siyasetçiye yapılan hiçbir hukuksuzluğu ve kayyum garabetini kabul etmiyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu, Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi: Müzakere yok, mücadele var

Türkiye'nin gündemi Esenyurt Belediyesi'nde yaşananlara çevrildi. Belediye Başkanı Ahmet Özer, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan gelişmenin ardından ise İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Özer'in yerine Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak atandı.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

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"AHLAKSIZLIK VE YOLSUZLUK OLAĞANLAŞTI VE KURUMSALLAŞTI"

"Yargı ve yürütme, tek adamın emrine girdi. Yasama organımız işlevsiz hale getirildi. Liyakat gerektiren bütün makamlar, hukuksuz talimatlara itaat eden beceriksizlerle dolduruldu. Denetleme mekanizmaları yok edildi. Şeffaflık ve hesap sorulabilirlik ortadan kaldırıldı. Muhalif siyasetçiler, gazeteciler, aydınlar, öğrenciler, sanatçılar, karşı duran herkes davalarla ve hapis cezalarıyla sindirilmeye çalışıldı. Yaratılan korku ikliminde toplum edilgenleştirildi. Ahlaksızlık ve yolsuzluk olağanlaştı ve kurumsallaştı.

"MÜZAKERE YOK, MÜCADELE VAR"

Dillerinden düşürmedikleri "dış güçler," metaforuyla kendilerine bağlı kalacak bir kitle ve tek adam rejimini tesis ettiler. Talimatlarına harfiyen uyacak ve her türlü hukuksuzluğu gerçekleştirecek sözde savcıları etkin yerlere atayıp, onlar eliyle millet iradesini yok sayacak işlemler yaptırdılar. Böylesi ahlaksız bir yapı ile karşı karşıyayız. Karşımızda bir kişi yok; emperyal güçler tarafından teslim alınmış ve bütün gücü elinde bulunduran, onların emriyle hareket eden bir yapı var. O nedenle buradan tekrar ediyorum: Müzakere yok, mücadele var...

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"SARAY VE KULLANIŞLI APARATLARINDAN KURUTULUŞUMUZUN TEK YOLU SİNE-İ MİLLETTİR"

Saray ve kullanışlı aparatlarından kurtuluşumuzun tek yolu: Sine-i Millettir. Halkın helal oylarıyla seçilmiş bir siyasetçiye yapılan hiçbir hukuksuzluğu ve kayyum garabetini kabul etmiyoruz"

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Kemal Kılıçdaroğlu CHP Esenyurt Belediyesi Ahmet Özer
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