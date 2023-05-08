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Kılıçdaroğlu ailesi, Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener'i ziyaret etti

08.05.2023 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte İYİ Parti lideri Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener'i evlerinde ziyaret etti. Ziyarette çekilen bir fotoğrafı paylaşan eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, "Akşener ailesinin misafiri olduk. Misafirperverlikleri için kendilerine çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ailesi, Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener'i ziyaret etti

Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Akşener ailesine yaptıkları ziyarette çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Kıymetli Akşener ailesine misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Bugün tanık olduklarımıza rağmen güzel bir geceydi. Bu ülkenin huzura, sevgiye ve kardeşliğe çok ihtiyacı var. Bahar geliyor" ifadelerini kullandı.

"BİZ BİRLİKTE ÜLKEMİZE BAHARI GETİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu da eşinin paylaştığı tweeti alıntılayarak şu paylaşımı yaptı:
"Akşener ailesinin misafiri olduk. Misafirperverlikleri için kendilerine çok teşekkür ederim. Bu buluşmaları sık sık tekrar etmeye karar verdik bu gece. Ortalığı karıştırmaya çalışanlara itibar etmeyin. Biz birlikte ülkemize baharı getireceğiz."


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