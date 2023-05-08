Kılıçdaroğlu ailesi, Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener'i ziyaret etti

Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Akşener ailesine yaptıkları ziyarette çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Kıymetli Akşener ailesine misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Bugün tanık olduklarımıza rağmen güzel bir geceydi. Bu ülkenin huzura, sevgiye ve kardeşliğe çok ihtiyacı var. Bahar geliyor" ifadelerini kullandı.

"BİZ BİRLİKTE ÜLKEMİZE BAHARI GETİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu da eşinin paylaştığı tweeti alıntılayarak şu paylaşımı yaptı:

"Akşener ailesinin misafiri olduk. Misafirperverlikleri için kendilerine çok teşekkür ederim. Bu buluşmaları sık sık tekrar etmeye karar verdik bu gece. Ortalığı karıştırmaya çalışanlara itibar etmeyin. Biz birlikte ülkemize baharı getireceğiz."

Akşener ailesinin misafiri olduk. Misafirperverlikleri için kendilerine çok teşekkür ederim. Bu buluşmaları sık sık tekrar etmeye karar verdik bu gece. Ortalığı karıştırmaya çalışanlara itibar etmeyin. Biz birlikte ülkemize baharı getireceğiz. https://t.co/gvpf4GdSPW — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 7, 2023



