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Kılıçdaroğlu: Aklım fikrim hiçbir zaman parada olmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 20:04 | Son Güncelleme

Harun UYANIK/İSTANBUL-DHA-CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da katılacağı bir program öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Harun UYANIK/İSTANBUL-DHA-CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da katılacağı bir program öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yaptığı açıklamaları eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: Aklım fikrim hiçbir zaman parada olmadı. Ama ben kendisine ilkokulda okuyan bir öğrencinin anlayabileceği düzeyde soru sordum. Kaşıkçı cinayeti biliniyordu. Cinayetin işlendiği saatten üç buçuk saat sonra istihbarat örgütü, emniyet örgütü, Cumhurbaşkanlığı bunları biliyordu. Benim sorduğum soru şu, Cinayeti işleyenler ellerini, kollarını sallayarak Türkiye'ye geldiler. Cinayeti işlediler. Cinayetten sonra ellerini, kollarını sallayarak yurtdışına çıktılar?' Benim sorduğum soru bu. Niçin bunların yurtdışına çıkışına izin verdiniz? Eğer cinayeti işleyenler yurtdışına ellerini kollarını sallayarak çıkıyorlarsa bunun bir gerekçesinin olması lazım. Ben bu soruyu sormayacak mıyım? 'Aklı, fikri parada' diyor. Ne parası? Ben sana 'cinayeti işleyenleri niçin serbest bıraktın? Bunların yurtdışına çıkışına neden izin verdin?' diye sordum. Konsolosluğun Viyana Sözleşmesi'ne göre dokunulmazlığı yok. Hala aynı soruyu soruyorum. Cinayet işleyen katilleri siz hangi gerekçeyle tutuklamadınız ve yurtdışına çıkışına izin verdiniz? Bu sorunun yanıtını bekliyorum.

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