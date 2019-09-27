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Kılıçdaroğlu AKOM'da deprem hakkında bilgi aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 21:56 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKOM'da depremle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu AKOM'da deprem hakkında bilgi aldı

İlkay DİKİCİ-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL,(DHA)-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKOM'da depremle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu incelemelerin ardından, “Depremde ölenlerin partisi olmaz. Ölenler insan. Bizim insanlarımız" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afet Koordinasyon merkezi(AKOM)'nde depremle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.
Kemal Kılıçdaroğlu, “Deprem vergileri, vergi yasaları çıktı. Bu ülkenin 80 milyonu gönüllü olarak gitti vergilerini ödedi. Yaralar sarılacaktı. İstanbul başta olmak üzere deprem riski taşıyan bütün bölgeler depreme dayanıklı hale gelecekti. Şimdi değerli arkadaşlar şu soruyu sormadan edemiyorum. Ne oldu o deprem vergileri? Nereye gitti o deprem vergileri? Devleti yöneten insanların, geleceği görmesi lazım. Devleti yöneten insanların, 16 milyon kişinin risk altında yaşadığı İstanbul'u riskten nasıl kurtarırız hesaplarını yapmaları lazım. Aradan geçmiş 20 yıl. 20 yıl geçmiş şimdi hala başladığımız noktadayız. Ben bunu sormak zorundayım. Kimin için? Risk altında bulunan 16 milyon insanın hakkını savunmak için sormak zorundayım. Ülkeyi yönetenlerin bunun hesabını vermesi lazım. Nereye gitti bu paralar?" şeklinde konuştu.

"DEPREMİN PARTİSİ OLMAZ"
Kılıçdaroğlu, “Depremde ölenlerin partisi olmaz. Ölenler insan. Bizim insanlarımız. Bizim çocuklarımız, bizim kadınlarımız. Bizim yaşlılarımız bizim gençlerimiz. Dolayısıyla el birliğiyle bu riskin aşılması lazım. Bütün bunları yaparken geçmişe dönüp geçmişte yapılanların da ne olduğunu sorgulamamız lazım. Gelecek yöneticilerin de bundan bir şekilde ders çıkarması lazım. Aynı hataları tekrar etmemesi lazım" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Kılıçdaroğlu AKOM'da deprem hakkında bilgi aldıKılıçdaroğlu AKOM'da deprem hakkında bilgi aldıKılıçdaroğlu AKOM'da deprem hakkında bilgi aldı

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