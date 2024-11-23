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Kılıçdaroğlu, Akşener'e 'iş birlikçi' demişti! Cevap Dervişoğlu'ndan geldi: Başkasını itham, kendini müdafaa değildir

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
23.11.2024 18:24
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CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Burada İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan Kılıçdaroğlu, "vatansever diye bildiklerimiz iş birlikçi çıktı... Onlara inandığım için hata ettim" demişti. Konuyla ilgili olarak İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, "Söylenecek çok fazla söz var; ama dünün de bir hatırası var. Başkasını itham, kendini müdafaa değildir Sayın Kılıçdaroğlu" dedi.

Kılıçdaroğlu, Akşener'e 'iş birlikçi' demişti! Cevap Dervişoğlu'ndan geldi: Başkasını itham, kendini müdafaa değildir

CHP'nin 7’nci Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü. Davada savunma yapan Kemal Kılıçdaroğlu eski yol arkadaşı Meral Akşener'i ciddi bir şekilde eleştirmişti. Akşener konuyla ilgili olarak sessizliğini korurken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

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"ÇOK DAHA ÖZENLİ KONUŞMASINI UMAR VE BEKLERDİM"

Kılıçdaroğlu'nun önemli açıklamalarda bulunduğunu aktaran Dervişoğlu, "Bana sorarsanız demokrasi tarihimizde önemli yeri olan partilerin genel başkanlarının söylemleri nedeniyle ve siyasi rakiplerinin şikayetlerine bağlı olarak yargılanmaları hiç yerinde bir uygulama değildir. Yargılanmasına neden olan iddialarla ilgili açıklamaları elbette kendi takdirleridir. Ancak, geride bırakılan dönemlerle ilgili çok daha özenli konuşmasını umar ve beklerdim" dedi.

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"AKŞENER'İ HEDEF ALAN AÇIKLAMALARINI ŞİDDETLE KINIYORUM"

"İYİ Parti'nin bugünü ve yarınları nasıl bizimse dünü ve evveli de bizimdir" diyen Dervişoğlu, "Toplumun önemli bir kesimini töhmet altında bırakan ve Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i doğrudan hedef alan açıklamalarını şiddetle kınıyorum. Biz yaşadığımız süreçlerle ilgili olarak, kendimize ait değerlendirmeyi ve özeleştirileri yetkili organlarımızda yapar, yarınlara dair yol haritamızı da kendi irademizle belirleriz. Çok fazla şey söylemeye gerek yok" ifadelerini kullandı.

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"ESKİ DEFTERLERİ KARIŞTIRMANIN KİMSEYE BİR FAYDA SAĞLAMAYACAĞINI HATIRLATMAK İSTERİM"

Dervişoğlu açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanı'nın halkoyuyla seçilmeye başladığı günden itibaren, 2014'te Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu'nu, 2018'de Sayın Muharrem İnce'yi, 2023 yılında da kendisini Cumhurbaşkanı adayı yapan ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kazanmasına vesile olan bizzat Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ayrıca biz CHP'ye uzaydan aday teklif etmedik ya da pazarlık içinde bir aday önermedik. Eski defterleri karıştırmanın kimseye bir fayda sağlamayacağını hatırlatmak isterim.

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"İNSAN BİRAZ DA SUÇU VE SORUMLULUĞU KENDİSİNDE ARAMALIDIR"

Ve yine hatırlatmak isterim ki evinizde kavga varken komşu eviyle kavga etmek size bir yarar getirmez. Kongre kaybedilir, sorumlusu başkası. Seçim kaybedilir sorumlusu yine bir başkası. Böyle bir değerlendirme vicdani değildir. İnsan biraz da suçu ve sorumluluğu kendisinde aramalıdır. Söylenecek çok fazla söz var; ama dünün de bir hatırası var. O nedenle son söz olarak diyorum ki başkasını itham, kendini müdafaa değildir Sayın Kılıçdaroğlu"

KILIÇDAROĞLU AKŞENER İÇİN NE DEDİ?

Yargılandığı dava kapsamında hakim karşısına çıkan Kılıçdaroğlu şu ifadelere yer vermişti:

"Bunu aziz milletimiz bilsin, devletimi ve milletimi sevmekten hiçbir zaman vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğim.

Ben Kemal Kılıçdaroğlu, hatalarım, pişmanlıklarım ve üzüntülerim yok mu? Tabii ki var Sayın Yargıç... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, vasiyet olarak 'Kılıçdaroğlu'nu aileme emanet ediyorum' diyen milliyetçi ve vatansever diye bildiklerimiz iş birlikçi çıktı... Onlara inandığım için hata ettim. Evet hatalıyım. Bu kadar kötü olabileceklerini tahmin edemedim… Pişmanım..."

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Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener CHP İYİ Parti müsavat dervişoğlu
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