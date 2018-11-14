Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinin detayları ortaya çıktı

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki görüşmenin ayrıntılarını aktardı. İşbirliğinin Türkiye genelinde değil bazı büyükşehirlerde yapılması yönünde bilgi alındığını aktaran Canova, bu şehirlerin İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana olarak sıraladı.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, görüşmeye dair edindiği kulis bilgilerini aktardı. İşte görüşmenin ayrıntıları:

"Bu işbirliğinin Türkiye genelinde değil, bazı büyükşehirlerde yapılacağı yönünde bilgi edindik. Büyükşehirlerde iki parti ayrı ayrı seçime girerlerse kazanamayacakları, iş birliği içinde hareket ederlerse sonuç alabileceklerini ifade ediliyor.

YENİ ANKETLER YAPILACAK

İki parti büyükşehirler için yeni anketler yapacak. Ardından heyetler bir araya gelecek, teknik çalışmalara öyle geçilecek.

İYİ Parti cephesine göre kısa sürede teknik görüşmelere geçilecek. İYİ Parti'ye göre 13-14 büyükşehirde güç birliğine gidilirse sonuç alınabilecek. İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana; bunlar arasında sıralanıyor.