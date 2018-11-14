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Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinin detayları ortaya çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2018 18:24 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı. CNN TÜRK'ten Dicle Canova'nın edindiği kulis bilgilerine göre iki parti anket çalışmalarına başlayacak. İki parti arasındaki iş birliği Türkiye genelinde değil bazı büyükşehirlerde olacak.

Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinin detayları ortaya çıktı

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki görüşmenin ayrıntılarını aktardı. İşbirliğinin Türkiye genelinde değil bazı büyükşehirlerde yapılması yönünde bilgi alındığını aktaran Canova, bu şehirlerin İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana olarak sıraladı.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, görüşmeye dair edindiği kulis bilgilerini aktardı. İşte görüşmenin ayrıntıları:

"Bu işbirliğinin Türkiye genelinde değil, bazı büyükşehirlerde yapılacağı yönünde bilgi edindik. Büyükşehirlerde iki parti ayrı ayrı seçime girerlerse kazanamayacakları, iş birliği içinde hareket ederlerse sonuç alabileceklerini ifade ediliyor.

YENİ ANKETLER YAPILACAK

İki parti büyükşehirler için yeni anketler yapacak. Ardından heyetler bir araya gelecek, teknik çalışmalara öyle geçilecek.

İYİ Parti cephesine göre kısa sürede teknik görüşmelere geçilecek. İYİ Parti'ye göre 13-14 büyükşehirde güç birliğine gidilirse sonuç alınabilecek. İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana; bunlar arasında sıralanıyor.

"Kazan-kazan esası üzerinde durulmalı" mesajları veriliyor. Her iki parti de kritik şehirlerde çalışma yapılacak. Ardından da isimler belirlenecek ve teknik detaylara girilecek.

AKŞENER'İN KIRMIZI ÇİZGİSİ ANKARA

Bizim edindiğimiz bilgilere göre en zor denklem Ankara olacak. Bir kere Akşener için kırmızı çizgi. İYİ Parti'de olmasını istiyor Akşener. Henüz görüşünde bir değişiklik olmadığı ifade ediliyor. Dünkü görüşmede Kılıçdaroğlu'na doğrudan Ankara, doğrudan Mansur Yavaş üzerinden bir mesaj vermediği belirtiliyor.

YAVAŞ'IN AÇIKLAMALARI İKİ LİDERİ İNCİTTİ

Ama şu da söyleniyor. Mansur Yavaş'ın yaptığı son açıklamalar; 24 yıllık partizanlıktan ders alınmadığı, genel başkanların uzlaşıp kendilerine gelmesi gerektiği mesajları her iki lideri de incittiği ifadesi kullanılıyor. Dolayısıyla artık Mansur Yavaş isminin Ankara'da ikinci, üçüncü, dördüncü planda olduğunun altı çiziliyor. Bir başka isim üzerinden de iki parti işbirliğine gidebilecek. Bunu anlıyoruz.

CHP'ye sorduğumuz zaman ise zaten CHP'de Mansur Yavaş ismine tabanda sıcak bakılmadığı bildiriliyor. CHP de Ankara'da özel bir çalışma yaptırıyor. Bir işadamı mı, bürokrat mı kimi istiyor Ankaralı bunu araştırıyor CHP. Bu araştırmada bambaşka isim ortaya çıkabilir.

Neden zor denklem? İYİ Parti adayı üzerinden seçimlere gidilmesi isteniyor.

Konuştuğumuz İYİ Partili bir kurmay "İki parti de Ankara'yı istiyor. Eğer bir ili kazanmak için yüzde 38'lik oy isteniyorsa, önemli olan yüzde 38'i bir şekilde bulmak. Yüzde 35'te yüzde 3 de kazanamıyor. Mantıklı hareket etmek gerekiyor" dedi."

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Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu İYİ parti Meral Akşener

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