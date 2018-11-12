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Kılıçdaroğlu, Akşener ile görüşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2018 18:37 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edecek. Ziyaret İYİ Parti Genel Merkezi’nde akşam 20.00’da gerçekleşecek. Görüşmede ittifakın ele alınacağı kaydedildi.

Kılıçdaroğlu, Akşener ile görüşecek

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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti CHP ittifak

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