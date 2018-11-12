Kılıçdaroğlu, Akşener ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın akşam İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.
Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek görüşme, saat 20.00'de başlayacak.
Görüşmede, yerel seçime ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.
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