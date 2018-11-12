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Kılıçdaroğlu, Akşener ile görüşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2018 18:47 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın akşam İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Meral Akşener ile bir araya gelecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın akşam İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek görüşme, saat 20.00'de başlayacak.

Görüşmede, yerel seçime ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener İyi Parti Genel Merkezi yerel seçim

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