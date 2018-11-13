Kılıçdaroğlu, Akşener ile görüştü

Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini, çözülmesi gereken önemli problemlerinin bulunduğunu belirten Torun, içinde bulunulan süreçte ekonomik krizin her geçen gün etkisini ve şiddetini artırdığını, mutfakta ve her alanda yangınların olduğunu ileri sürdü.

Akşener'in makam odasında, parti heyetlerinin de katılımıyla basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Görüşmenin bir bölümünü ise Kılıçdaroğlu ve Akşener baş başa yaptı.

Gerek dış gerekse iç politikada çözülmesi gereken çok önemli konuların olduğunu dile getiren Torun, "Sayın iki genel başkan bu konular üzerinde durdular. Genel konular değerlendirildi ve elbetteki bir siyasi sorumluluk içerisinde görüş alışverişinde bulunuldu. Çözüm üretmemiz gereken konular var. Bu anlamda bir görüş alışverişinde bulunuldu, bir genel değerlendirme yapıldı." dedi.

- "Milletimiz umutsuzluğa kapılmasın"

Cihan Paçacı da ziyaretlerinden dolayı CHP heyetine teşekkür ederek, son derece verimli bir toplantının gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye'nin çok sıkıntılı ve buhranlı bir dönemden geçtiğini söyleyen Paçacı, özellikle ekonomik anlamda çok büyük sıkıntıların olduğunu savundu.

Görüşmede, Türkiye'nin başta ekonomi olmak üzere diğer temel sorunları konusunda her iki partinin genel bir görüş alışverişinde bulunulduğunu belirten Paçacı, şunları söyledi:

"Daha sonra önümüzdeki 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçiler konusunda genel anlamda bir görüş alışverişinde bulunulmuştur. Milletimiz şu an itibarıyla geleceğinden umutlu değildir ancak şunu ifade etmek gerekir ki Türkiye'nin iki büyük partisi bir araya gelerek temel meseleler konusunda ortak mutabakatlar temin etmiştir. Ve bu genel mutabakatlar çerçevesinde milletimiz umutsuzluğa kapılmasın. Bu toplantı hem CHP olarak hem de İYİ Parti olarak geleceğe daha umutla bakmamızı sağlamıştır."