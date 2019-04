Kılıçdaroğlu, Akşener'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin, "Olay artık bir büyükşehir belediye başkanının seçilip seçilmeme olayı olmanın ötesine taşmıştır. Bu bir demokrasi olayıdır. Ya demokrasiden, demokrasinin kalıcılığından yana tavır alınacak ve karar verilecektir veya demokrasi yargıçlar eliyle katledilecektir." dedi.

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Meral Akşener'i ziyaret etti.

Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve Faik Öztrak ile İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen Kılıçdaroğlu'nu girişte Genel Sekreter Cihan Paçacı karşıladı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener, yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden sonra hem Türkiye hem de dünyadaki gelişmeleri değerlendirmek için Akşener'den randevu talep ettiklerini belirterek, Türkiye'nin tarihinin en ciddi sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Ekonomide, dış ve iç politikada ciddi sorunların olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bir an önce seçim atmosferinden çıkıp kendi temel sorunlarına odaklanması lazım. Bunu Türkiye'yi, her görüşten insanını seven, düşüncesine saygı duyan bir Genel Başkan olarak ifade ediyorum." diye konuştu.