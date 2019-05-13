Kılıçdaroğlu, Akşener'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetmesine ilişkin, "Farklı bir karar zaten beklemiyorduk. Niçin beklemiyorduk? YSK önce kendisini reddeden bir kurul. Kendisini reddeden bir kuruldan farklı bir karar beklemek zaten mümkün değildi." dedi. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki Genel Başkan yardımcıları Faik Öztrak, Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı'yı İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelişlerinde, Genel Sekreter Cihan Paçacı ile Genel Başkan Yardımcıları Aytun Çıray ve Müsavat Dervişoğlu karşıladı. Akşener'in makam odasında, parti heyetlerinin de katılımıyla basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. İki lider bir süre de baş başa görüştü. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener ortak basın açıklaması yaptı. Türkiye'de ekonomide, iç ve dış politikada ciddi sorunların olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, bu sorunları karşılıklı görüşmenin, fikir alışverişi yapmanın, siyaset geleneği olarak sürdürülmesi gereken bir olay olduğunu söyledi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor? YSK'dan CHP ve İYİ Parti'nin iptal başvurusuna ret Guiado, ABD ordusundan yardım istedi

Sadece Türkiye'de değil, önemli olaylar olduğunda, bir ülke zor durumla karşı karşıya geldiğinde siyaset insanlarının bir araya gelip konuşmaları, çıkış yolu aramaları kadar doğal bir şey olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, bu bağlamda Akşener'i ziyaret ettiğini, Türkiye'nin iç ve dış sorunlarını, ekonomiyi, son günlerde gazetecilere ve siyaset insanlarına yönelik şiddeti ve bunla ilgili endişeleri konuştuklarını aktardı. Kılıçdaroğlu, ayrıca ölümle karşı karşıya kalan, sopalarla saldırılan gazeteci Yavuz Selim Demirağ'a acil şifalar diledi. - "İmamoğlu'nu bugün de destekleyeceğiz" Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, görüşmede Türkiye'yi, adalet, hukuk ve demokrasiyi konuştuklarını kaydetti. İstanbul'da seçimin yenilenmesine yönelik görüşlerini ifade ettiklerini dile getiren Akşener, "Bizim İstanbul'da adayımız yoktu ve yine olmayacak. Dolayısıyla Sayın Ekrem İmamoğlu'nu dün desteklemiştik, bugün de elimizdeki tüm imkanları kullanarak destekleyeceğiz ve inşallah bu defa seçimi açık ara ve herhangi bir tereddüte mahal vermeyecek bir sonuçla kazanma yönünde çalışma yapacağız." diye konuştu.

Liderler arasında görüş alışverişlerinin önemine işaret eden Akşener, "Cumhur İttifakı'nın büyük ve küçük ortağına da buradan seslenmek isterim. Hadi toplumu ikiye böldünüz diğer kanatla görüşmüyorsunuz da bari arada bir araya gelin de hatlar karışmasın. Basın üzerinden görüşüp hepimizi germeyin." ifadelerini kullandı. - "Yanlışlığı yargı kararı olarak önümüze koyuyorlar" İki lider, konuşmalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "YSK'nin, CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetmesine" ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi: "Farklı bir karar zaten beklemiyorduk. Niçin beklemiyorduk? YSK önce kendisini reddeden bir kurul. Kendisini reddeden bir kuruldan farklı bir karar beklemek zaten mümkün değildi. Düşünün sandık aynı sandık, heyet aynı heyet, seçmenler aynı seçmenler, geliyorlar oy kullanıyorlar. Kullandıkları oyları aynı zarfa koyuyorlar, 4 pusulayı aynı zarfa koyuyorlar. YSK diyor ki, 'Kabul ediyorum bu zarflardan çıkan oyları ama birisini doğru bulmuyorum.' Hangi oyu doğru bulmuyorsun? Büyükşehir Belediye Başkanlığı dolayısıyla kullanılan oyları doğru kabul etmiyorum. Niçin? Burada yanlışlık yapıldı. Neye göre, hangi gerekçeye göre? Bunu bırakın hukuk fakültesini bitirmiş, bırakın yıllarını mahkemelerde geçirmiş bir yargıcı, ilkokuldan mezun olan hatta hiç okuma yazması olmayan ama sağduyu sahibi bir kişiye sorsanız, 'Burada bir sakatlık, yanlışlık var.' der. Yanlışlığı yargı kararı olarak önümüze koyuyorlar. Bunu kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz."

YSK'de "yedili bir çete"nin olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, "Bunlar talimatla iş yapıyorlar, talimatla karar veriyorlar. Aynı talimatlarla karar verilmiştir ama bu bizi asla umutsuzluğa sevk etmemeli. Biz ne olursa olsun, neyi yaparlarsa yapsınlar hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar İstanbul'da seçimi alacağız. Niçin? 16 milyon İstanbullunun sağ duyusuna, vicdanına güveniyorum. Ekrem İmamoğlu bu saatten sonra sadece artık CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı değil, 16 milyon İstanbullunun belediye başkanıdır." ifadelerini kullandı. Bu kadar haksızlık yapılamayacağının altını çizen Kılıçdaroğlu, bu kadar haksızlık karşısında hiç kimsenin susamayacağını; haksızlık karşısında susanın dilsiz şeytan olduğunu söyledi. - "Sayın Bahçeli çok ilginç bir savrulma içinde" "İYİ Parti ile ortak miting yapacak mısınız?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Nasıl çalışma yapacağımızı Sayın Genel Başkan ile konuştuk. Daha sonra onları kendi aramızda biraz daha netleştirmiş oluruz." dedi. "AK Parti'nin seçimin yenilenme kararından bu yana 'Oylar çalındı' sözleri var. AK Parti'nin yeni propagandası bu mu olacak? Ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Meral Akşener, "Dervişin fikri neyse zikri oymuş. Biz milli iradeden bahsediyoruz, arkadaşlar çalmadan bahsediyor. Dolayısıyla uzmanlık alanları olduğu için böyle bir propaganda yöntemi tespit etmişler. Bu, ilginç." yanıtını verdi.