Kılıçdaroğlu, Ankara Minibüsçüler Odası’nın iftarına katıldı

Ankara Minibüsçüler Odası’nın düzenlediği iftara katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hep birlikte güzel ülkemiz, bayrağımız için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve Belediye Başkanları ile Ankara Minibüsçüler Odası iftarında buluştu. Kılıçdaroğlu sorunları birlikte çözeceklerini belirterek, “Hep birlikte güzel ülkemiz, bayrağımız için ne gerekiyorsa yapacağız. Ankara’da bir trafik sorunu var. Bende bir dönem sizin müşterinizden. Herkes çalışıyor. Taksisi, şoförü, özel halk otobüsü, belediye otobüs çalışıyor. Öyle bir ulaşım politikası belirleyelim ki, hem vatandaş hem alın teri döküp çalışanlar memnun olsun” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimlerden önce taksici ve minibüsçü esnafına altın çağını yaşatacaklarına dair söz verdiğini hatırlatarak, herkesin kazanacağı bir sistem kuracaklarını belirtti. Yavaş, “Belki sağda solda bizim adımıza konuşanlar olabilir, bunlara itibar etmeyiniz. Biz kendi söyleyeceğimiz sözü kendimiz söyleriz. Bizim tek gayemiz var. Ankara’da insanlar mutlu olsun, yaşadıkları kentten keyif alsın, ekmeğinin peşinde karnını doyursun, iyi bir hayat sürsün” ifadelerini kullandı.

Ankara Minibüsçüler Odası Hacı Bekir Gani, adalet, hakkaniyet, hizmet istediklerini belirterek, minibüsçü esnafın Ankara’da çığır açacağını ifade etti.

