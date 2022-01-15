HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu anketleri kaynak gösterdi! "Bu hızla gidersek 3-4 aya birinci parti oluruz"

Kılıçdaroğlu anketleri kaynak gösterdi! "Bu hızla gidersek 3-4 aya birinci parti oluruz"

15.01.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olağan kurultayın bir yıl ertelenmesi gündemiyle toplanan CHP Parti Meclisi'nde iktidar mesajı veren Kılıçdaroğlu, “Oylarımızda istikrarlı bir artış söz konusu. Bu hızla gidersek 3-4 aya kadar birinci parti oluruz. Anketler bunun ispatı. Her geçen gün güçleniyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu anketleri kaynak gösterdi! "Bu hızla gidersek 3-4 aya birinci parti oluruz"

CHP Parti Meclisi (PM) Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Olası erken seçime hazırlıksız yakalanmamak için bu yıl yapılması gereken kurultayın bir yıl ertelenmesine karar verilen toplantıda, Genel Başkan Kılıçdaroğlu, CHP'nin yakın bir zamanda anketlerde en çok oy alan parti konumuna geleceğini söyledi.

BirGün'de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu'nun sunuşu ile başlayan PM'de, son ekonomik ve siyasi gelişmeler ele alındı. Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, PM üyelerine gerçekleştirdiği sunumunda, 20 Aralık günü döviz kurunda yaşanan değişimleri dakika dakika anlattı.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Seçim tarihini belirlesin, adayımızı belirleyeceğizKılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Seçim tarihini belirlesin, adayımızı belirleyeceğiz

"DÖVİZ MEVDUATLARI AZALMADI, AKSİNE ARTTI"

Öztrak, "20 Aralık Finansal Kumpası olarak adlandırılan bu süreçte, bir yandan Erdoğan serbest piyasa ekonomisine ve kambiyo rejimine bağlılık mesajları verirken, bir yandan da bazı banka genel müdürleri ekranlara çıkarılarak piyasada 2 milyar dolara yakın döviz bozdurulduğu şeklinde açıklamalar yaptırıldı. Böylece küçük yatırımcı çarpılarak döviz hesaplarını bozdurmaya yönlendirildi. Fakat banka müdürlerinin ve bakanların iddia ettiğinin aksine 20, 22 Aralık tarihlerinde ne gerçek kişiler ne de resmi, ticari ve diğer kuruluşlar dövizlerini bozdurdu. BDDK’nin günlük verilerine göre bu iki gün içerisinde hem gerçek kişilerin hem de tüzel kişilerin döviz mevduatları azalmadı, aksine arttı" dedi.

“3-4 AYA KADAR BİRİNCİ PARTİ OLURUZ”

CHP Parti Meclisi toplantısında, Genel Başkan Kılıçdaroğlu da iktidar hedeflerine yönelik önemli mesajlar verdi.

CHP'nin yakın bir zamanda anketlerde en üst sırada yer alacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Kısa süre içerisinde en çok oy alan parti konumuna geleceğimizi görüyoruz. Bu süreçte halkı dinlemeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz. Oylarımızda istikrarlı bir artış söz konusu. Bu hızla gidersek 3-4 aya kadar birinci parti oluruz. Anketler bunun ispatı. Her geçen gün güçleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu MEB'e alınmadı! Kapı önünde ilk açıklama: &quot;Bir kişinin bile hakkı gasp ediliyorsa...&quot;Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu MEB'e alınmadı! Kapı önünde ilk açıklama: "Bir kişinin bile hakkı gasp ediliyorsa..."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede skandal şakalaşma! Hemşireyle inatlaşıp hastayı öldürdülerHastanede skandal şakalaşma! Hemşireyle inatlaşıp hastayı öldürdüler
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Millet Partisi'nin acı günü! Genel Başkanları Aykut Edibali hayatını kaybettiMillet Partisi'nin acı günü! Genel Başkanları Aykut Edibali hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'yı korkutan olay! Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Acun Ilıcalı'yı korkutan olay! Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Altın için 25 Ocak alarmı!

Altın için 25 Ocak alarmı!

5 yıldızlı otellere komşu çardaklara yıkım kararı

5 yıldızlı otellere komşu çardaklara yıkım kararı

3600 ek göstergede formül değişti! Maaşta 1311 TL fark…

3600 ek göstergede formül değişti! Maaşta 1311 TL fark…

Musk’tan şaşırtan Dogecoin paylaşımı!

Musk’tan şaşırtan Dogecoin paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erdoğan, "Adayınız kim?" demişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi

Erdoğan, "Adayınız kim?" demişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi

Eğer gerçekleşirse... "Chucky gibi ölümcül olabilir"

Eğer gerçekleşirse... "Chucky gibi ölümcül olabilir"

Cin çıkartma seansında öldürdüler! Önce oklava sonra ise...

Cin çıkartma seansında öldürdüler! Önce oklava sonra ise...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.