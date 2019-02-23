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Kılıçdaroğlu Antalya’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 14:12 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek’in proje lansmanı için Antalya’ya geldi.Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek’in proje lansmanı için Antalya’ya geldi.

Kılıçdaroğlu Antalya’da

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek’in proje lansmanı için Antalya’ya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek’in proje lansmanı için Antalya’ya geldi. Kılıçdaroğlu, Antalya Havalimanı Vip kapasında Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, İl Başkanı Ahmet Kumbul, partisinin Milletvetilleri ve Belediye Başkanları tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, kendisini karşılamaya gelen partilileri selamladıktan sonra lansman toplantısının yapılacağı Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezine hareket etti.

Kılıçdaroğlu Antalya’da

Kılıçdaroğlu Antalya’da

Kılıçdaroğlu Antalya’da

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