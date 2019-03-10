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Kılıçdaroğlu Antalya’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 10:56 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak üzere Antalya’ya geldi.Sabah saatlerinde Antalya’ya gelen Kılıçdaroğlu’nu havalimanında, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul ve partililer karşıladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak üzere Antalya’ya geldi.
Sabah saatlerinde Antalya’ya gelen Kılıçdaroğlu’nu havalimanında, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul ve partililer karşıladı. Kılıçdaroğlu, Konyaaltı Belediyesi’ne ait Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde turizmciler, iş dünyası, üreticiler ve hal komisyoncuları ile bir araya gelecek.
CHP lideri daha sonra Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde (AESOB) birliğe bağlı odaların üyeleri ve hemşehri derneklerinin temsilcileriyle buluşurken, ardından Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Kapalı Cumartesi Pazarı’nda vatandaşlara hitap edecek.

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