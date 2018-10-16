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Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Piri ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2018 16:59 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Piri ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

CHP Grup Yönetim Toplantı Salonu'ndaki görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kati Piri

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