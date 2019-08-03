CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından Artvin’de çıktığı teşekkür ziyaretlerini Ardanuç Belediyesi ile sonlandırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ardanuç Belediyesini ziyaret etti. Ziyaretinin ardından halka yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu, 3 yıl önce Şavşat yolunda uğradığı terör saldırısına değinerek, “Ardanuç Belediyesi’nin açılışı için 3 sene önce Şavşat’tan Ardanuç’a gelirken bir terör saldırısına maruz kalmıştık bu yüzden o gün helikopterle gelmek zorunda kalmıştım ama bugün rahat bir şekilde buraya ulaştık. Teröre karşıyız, terörü birlikte ortadan kaldıracağız” dedi.

Konuşmaların ardından fotoğrafı Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Seyfi Öztürk, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 yıl önce Ardanuç Belediye Binası açılışında şehit ve gazi aileleriyle çekildiği fotoğrafı kendisine takdim etti. Programın ardından Kılıçdaroğlu karayolları üzerinden Trabzon’a hareket etti.



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