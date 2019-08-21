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Kılıçdaroğlu, Arnavutluk'a gidecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2019 11:16 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tomor Dağı Etkinlikleri'ne katılmak üzere yarın Arnavutluk'a gidecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tomor Dağı Etkinlikleri'ne katılmak üzere yarın Arnavutluk'a gidecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kılıçdaroğlu yarın 06.30'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'a hareket edecek.

Tiran'dan helikopterle etkinliklerin yapılacağı Tomor Dağı'na geçecek Kılıçdaroğlu, "Hacı Baba" ve "Baba Mondi" olarak da bilinen, dünyadaki tüm Bektaşilerin lideri Arnavut Edmond Brahimaj'la görüşecek.

Etkinliklerde bir konuşma yapması planlanan Kılıçdaroğlu, daha sonra helikopterle Tiran'a dönerek Arnavutluk'tan ayrılacak.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tomor Şenlikleri

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