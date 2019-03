Kılıçdaroğlu: Asla umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 7,5 milyon işsizin bulunduğunu söyleyerek, "Bunları çözmemiz lazım. Asla umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor. Umutsuzluk bizim kitabımızda yoktur. Bütün zorlukları aşmak zorundayız" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu, açılış öncesinde partisinin Elmadağ Belediye Başkan Adayı Adem Barış Aşkın ile seçim otobüsünün üzerine çıkarak toplanan kalabalığa seslendi.

Kılıçdaroğlu, adaylarının başkan seçildikten sonra oy verenin de vermeyenin de başkanı olacağını, herkesi kucaklayacağı belirtti. Bütün insanları sevdiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Vatandaş arasında ayrım yapmak istemiyoruz. İnançları farklı olabilir, ama hepimiz mübarek bayrağımızın altında yaşıyoruz. Bayrak, şehit deyince akan sular durur. Dolayısıyla vatanı vatan yapan bunlardır zaten. Siyaset hizmet yarışıdır. Hizmet yarışına sonuna kadar evet. İnsanları birbirine düşürmek doğru değil. Buraya gelirken Çankaya Belediye Başkanımızla geldim. Adem Başkanımız seçildikte sonra Çankaya Belediye başkanımız Alper Taşdelen ile çok yakın çalışacaklar. Çankaya Belediye Başkanımız da yardım edecek ama en büyük çalışmayı Adem başkan yapacak ve burayı ayağa kaldıracak" dedi.

'UMUTSUZLUK BİZİM KİTABIMIZDA YOKTUR'

Kılıçdaroğlu, işsizliğin ve pahalılığın bir tarafta olduğunu kaydederek, "7,5 milyon işsiz var bütün bunları çözmemiz lazım. Asla umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor. Umutsuzluk bizim kitabımızda yoktur. Bütün zorlukları aşmak zorundayız. Burada Adem Başkanı, büyükşehirde Mansur Başkanı başkan yapacağız. Onları takip edeceğiz, bakalım verdikleri sözleri tutuyorlar mı, tutmuyorlar mı? Bütün başkan adaylarıma sözünü tutmayacağınız vaatlerde bulunmayın dedim" diye konuştu.

'CHP’Lİ BELEDİYELERDE ASGARİ ÜCRET 2200 TL OLACAK'

Kılıçdaroğlu, seçildikten sonra her belediye başkanından 2 şey istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Seçildiği andan itibaren, 'şu bana oy verdi, bu oy vermedi' diye ayırmayacaksın. Bütün beldeyi kucaklayacaksın. Çünkü, sen oranın belediye başkanısın ve hizmet götürmek zorundasın. Bir bütçe var, yaptığı her harcamanın hesabını vereceksin. Bütçe görüşmelerinde söz vermiştim, 'asgari ücret 2200 lira olsun' dedik, yapmadılar ama bizim belediyelerimiz asgari ücret 2200 TL şu an veriyorlar. Adem başkan burada seçildiğinde de asgari ücreti net 2200 TL yapacak. Ama bir sözümüz daha var 1 Ocak’tan Nisan’a kadar olan farkı da ayrıca ödeyecekler. Yani nasıl sözümüzün arkasında durduysak, yine aynı şekilde duracağız. Kimsenin kuşkusu olmasın."

'GİTTİLER KAYSERİ'DEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI GETİRDİLER'

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın, kendisini Ankara'ya adayan bir Cumhuriyet çocuğu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Mansur Yavaş Ankaralılar için mücadele ediyor. 6 milyonluk Ankara'da bir belediye başkanı bulamadılar. Gittiler Kayseri'den belediye başkan adayı getirdiler. Buranın evlatları yok mu? Bir iktidar düşünün herhangi bir ülkede. 17 yıl ülkeyi yönetmiş olsun. İstedikleri valiyi, belediye başkanı atıyorlar. İstediklerini görevden alıyorlar, ama 17 yılın sonunda vatandaşı soğan kuyruğuna mecbur ediyorlar. Ben bunu söyleyince, 'Bay Kemal konuşuyor' diyorlar. Evet Bay Kemal konuşuyor, doğruları söylüyor. Bay Kemal haram yemez, kul hakkı yemez, fakirin fukaranın yanındadır, sarayda oturmaz, evinde oturur. Bay Kemal hırsızlık yapmaz, devleti soymaz. Ne derlerse desinler. Kem söz sahibine aittir. Siyasete girerken mal varlığını açıklayan siyasetçi benim."