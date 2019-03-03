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Kılıçdaroğlu: Asla umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 16:28 | Son Güncelleme

HASANOĞLAN ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elmadağ'da gerçekleştirilen seçim koordinasyon merkezinin açılışının ardından Hasanoğlan Çevre Koruma Derneği’ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu: Asla umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor (2)

HASANOĞLAN ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elmadağ'da gerçekleştirilen seçim koordinasyon merkezinin açılışının ardından Hasanoğlan Çevre Koruma Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kılıçdaroğlu, Elmadağ'a üniversite kurulması gerektiğini söyleyerek, "Tarihe verdiğimiz bir önemin göstergesi olacaktır. Burada bir üniversitenin kurulması Cumhuriyet'in kuruluşunda ve Cumhuriyet'in büyümesinde gelişmesinde büyük katkı veren o insanların hatıralarına da saygı duymak demektir" dedi.
'BİR KİTLEYİ MİLLET YAPAN KENDİ TARİHİNE SAHİP ÇIKMASIDIR'
Kılıçdaroğlu, üniversite kurmanın aynı zamanda tarihe katkıda bulunmak olduğunu belirtti. Halkın, köy enstitüleriyle ilgili olarak eski binaların yıkıldığını, harabe haline geldiğini söylediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Ben bir dönem önce buraya geldiğimde hem köy enstitülerinin o binalarını hem de oradaki heykelleri gezip görmüştüm. Ama içim biraz burkularak gezip ziyaret ettim. Şu anda biraz daha kötü olduğunu söylüyorsunuz. Ama el birliğiyle bir toplumu bir kitleyi millet yapan kendi tarihine sahip çıkması demektir. Köy enstitüleri, bu toplumun en önemli kültür değerlerinden birisidir. Dolayısıyla biz bu kültüre sahip çıkmak zorundayız. Oralar yeniden eğitim merkezi olmalı. İnsanlarımız gidip gezip görmeli zamanında hangi koşullarda insanların nasıl eğitildiklerini bilmeliler. Cumhuriyet kurulduğu zaman erkeklerde okuma-yazma yüzde 7-8 civarında kadınlarda ise binde 8 civarında. Cumhuriyet'i kurmuşsunuz ama okuma yazma oranı çok düşük. Bizler kırsal kesimden, yani bizim büyüklerimiz başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Anadolu coğrafyasına köy enstitüsünü yayarak yeni bir ışık açtılar. Binlerce insan buralarda yetişti ve binlerce insan çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasına büyük katkılarda bulundular.''
'MANSUR BEY CUMHURİYET DEĞERLERİNE BAĞLIDIR'
Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet değerlerine bağlı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, Yavaş'ın Ankara'da seçimi kazanacağını kaydetti. Kılıçdaroğlu, Yavaş'ın Cumhuriyet değerlerine bağlı olduğunu kaydederek, "Bu ülkenin topraklarına bağlıdır. Ankara'nın ne kadar önemli olduğunu, Ankara'nın bir Cumhuriyet kenti olduğunu, Hasanoğlan'ın da bir Cumhuriyet kentinin ayrılmaz parçası olduğunu gayet iyi bilen bir başkanımızdır. Başkan olduktan sonra göreceksiniz burada ki o bütün sizin harabe olarak adlandırdığınız yerleri yeniden eğitime kültüre kazandıracaktır. Hasanoğlan'a yeni bir ruh gelecek. Burası bir kültür merkezi olacak. Türkiye’nin her yerinden Hasanoğlan'ı gezmeye gelecekler. Bütün bunların tamamını gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

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