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Kılıçdaroğlu: Asla umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 17:45 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu: Asla umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor (3) MAMAKLILARA SESLENDİ CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hasanoğlan Çevre Koruma Derneği ziyaretinin ardından Mamak'ta bulunan Hacı Bektaş Veli Parkı'nda ilçe sakinlerine seslendi.

Kılıçdaroğlu: Asla umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor (3)

MAMAKLILARA SESLENDİ
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hasanoğlan Çevre Koruma Derneği ziyaretinin ardından Mamak'ta bulunan Hacı Bektaş Veli Parkı'nda ilçe sakinlerine seslendi. Kılıçdaroğlu, yerel seçimde Türkiye'nin geleceği için oylara sahip çıkacaklarını söyledi. "Baharı getireceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye adam gibi insan gibi politikacılar gelecek. Hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Bizim mücadelemiz, hak mücadelesidir. Hep beraber sandığa gideceğiz. Hep birlikte oylarımızı vereceğiz. Mamak'ta yeniden bir tarih yazacağız" dedi.

'BAY KEMAL KONUŞACAK'
Türkiye'de ciddi sorunlar olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Pahalılık almış başını gidiyor. 'İşsizlik, yoksulluk var' diyorum itiraz ediyorlar. 'Bu memleketin huzura ihtiyacı var' diyorum itiraz ediyorlar. Ben ne dersem 'Bay Kemal konuşuyor' diyorlar. Bay Kemal konuşacak. Bay Kemal kimseyi ötekileştirmez ama onlar aksini yaparlar. Bay Kemal evladına paralı askerlik yaptırmaz ama onlar başka türlü yaptırır. Eğer bir bay Kemal arıyorlarsa o bay Kemal budur" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kazanacaklarını kaydederek, "Ankara, bir üniversite, tarih kenti olacaktır. Kurtuluşun ve kuruluşun başkenti olacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,(DHA)

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