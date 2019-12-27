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  4. Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümünü kutladı

Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümünü kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.12.2019 14:02 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümünü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara'ya gelişinin 100. yılını kutladı.

Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Mesajında Kılıçdaroğlu, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümünde, Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizi kuran, bize bu topraklarda özgür ve onurlu bir yaşama fırsatı veren tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyor, AnkaralIları sevgiyle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

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Atatürk’ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yılı Kemal Kılıçdaroğlu

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