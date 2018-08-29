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Kılıçdaroğlu: Atatürk'ün 'kimsesizlerin kimsesi olarak' nitelendirdiği cumhuriyetimizi demokratikleştireceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2018 20:31 | Son Güncelleme

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, "Tüm cumhuriyetçilerin ve demokratların, herkes için adalet ve huzur talep edenlerin ülkemizin içinden geçtiği bu karanlık dönemde, 'Vazgeçtim' deme lüksü yoktur.

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, "Tüm cumhuriyetçilerin ve demokratların, herkes için adalet ve huzur talep edenlerin ülkemizin içinden geçtiği bu karanlık dönemde, 'Vazgeçtim' deme lüksü yoktur. Tek adam rejimine karşı kararlılıkla 'Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti' ülküsünü savunacak; Atatürk'ün kimsesizlerin kimsesi olarak nitelendirdiği cumhuriyetimizi demokratikleştireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı şu şekilde: "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında, 26 Ağustos 1922 Cumartesi günü başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da ulaşılan zaferle tamamlandı.
Başkomutan Mustafa Kemal, kazanılan zaferi 1 Eylül 1922 tarihli telgrafıyla Türk Milletine 'Garp cephesinde 26 Ağustos'ta başlayan taarruzumuz Afyonkarahisar, Altuntaş, Dumlupınar arasında büyük bir meydan muharebesi halinde beş gün beş gece devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ordularının yiğitliği, şiddeti ve süratiyle, zalim ve mağrur düşman ordusunun ana unsurları akıllara dehşet verecek katiyetle imha edildi' sözleriyle duyuruyordu. Ülkesini düşmanlardan kurtarmış bir kahraman olarak Ankara'ya geri dönen Mustafa Kemal, 4 Ekim 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne çıktı. Burada yaptığı konuşma, bir yıl içinde kuracağı cumhuriyetin yol haritasını taşımaktadır: 'Bugün artık Misak-ı Milli'nin çizdiği sınırlar içinde, mutlu, rahat ve hür yaşamak için her ne gerekse, bunların hepsini elde edeceğiz. Düşman elleriyle viran olmuş ve milletimiz tarafından her köşesini kurtarmak için seve seve can verilmiş ve çocuklarımızın kanıyla sulanmış olan yurdumuzun ufkunda artık barışın tatlı güneşi gecikmeyecektir.'

ATATÜRK'ÜN KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLARAK NİTELENDİRDİĞİ CUMHURİYETİMİZİ DEMOKRATİKLEŞTİRECEĞİZ
Savaş meydanlarından zaferlerle çıkmış Mustafa Kemal'in özlemini duyduğu 'Barışın tatlı güneşi…', büyük şairimiz Nazım Hikmet'in 'Kuvayi Milliye Destanı' adlı eserinde yer alan '…Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür/ Ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim…' dizelerine de esin kaynağı olmuştur. Mustafa Kemal için 30 Ağustos, askeri bir zafer olmanın da ötesinde 'Kayıtsız şartsız milletin olacak egemenliğe' aralanan tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu nedenledir ki tüm cumhuriyetçilerin ve demokratların, herkes için adalet ve huzur talep edenlerin ülkemizin içinden geçtiği bu karanlık dönemde, 'Vazgeçtim' deme lüksü yoktur. Tek adam rejimine karşı kararlılıkla 'Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti' ülküsünü savunacak; Atatürk'ün 'kimsesizlerin kimsesi olarak' nitelendirdiği cumhuriyetimizi demokratikleştireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta 30 Ağustos Zaferi'ni kazanan ve büyük dehasıyla ülkemizin geleceğine ışık tutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı ile tüm terör şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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