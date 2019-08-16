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Kılıçdaroğlu, Avanos Belediyesini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 18:42 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir’in Avanos Belediyesi’ni ziyaret etti.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, CHP’li Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş’ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir’in Avanos Belediyesi’ni ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, CHP’li Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş’ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nu Avanos Belediyesi önünde CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş ve çok sayıda partili karşıladı. Karşılama sonrasında Avanos Belediye Başkanı İbaş, Kılıçdaroğlu’na çalışmaları hakkında bilgiler verirken, kendisinin öğrenci iken oturduğu belediye başkanlığına 31 Mart seçimlerinin ardından ikinci kez oturduğunu ve aslında ikinci dönemi olduğunu söylemesi üzerine odada bulunanların gülümsemesine neden oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra Avanos Belediyesi ziyaretinin anısına anı defterine yazı yazdı. Kılıçdaroğlu’nun anı defterine yazı yazmasının ardından ise Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na Avanos toprağından yapılan anfora hediye etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra ise Avanos Belediyesi’nden ayrılarak Gülşehir’de İl Başkanları ile düzenlenecek olan akşam yemeğine katılmak üzere ilçeye hareket etti.

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