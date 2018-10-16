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Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 17:49 | Son Güncelleme

  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri ile görüştü.

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-Görüşmeden genel ve detaylar

ANKARA (DHA)

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