Kılıçdaroğlu Bandırma’da halka hitap etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kavgadan uzak yeni bir siyaset anlayışı getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu, bir dizi temasta bulunmak üzere Balıkesir’e geldi. İlk Erdek Belediyesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, görevini devreden eski Belediye Başkanı Hüseyin Sarı’dan brifing aldı. Ardından Sarı’ya teşekkür eden Kılıçdaroğlu’na ilçenin anahtarı ve çeşitli hediyeler verildi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun’u ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, meydanda bekleyen kalabalığa seslendi.

"Kavgadan uzak yeni bir siyaset anlayışı getirmeye çalışıyoruz"

Kavgadan uzak yeni bir siyaset anlayışı getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bunun için de belediye başkanlarımıza 7 ilkeden taviz vermeyin dedik. Herkese eşit davranın dedik. Oy versin vermesin, nerede sorunlu olan vatandaşınız varsa oraya gidip, onun sorununu çözeceksiniz. Eğer bulunduğunuz kent, mahalle, ilçe, ilde bir çocuk yatağa aç giriyorsa, o gece rahat uyumayacaksınız. O çocuğun karnını doyuracak, anne huzur içerisinde çocuğunu yatağa yatıracak. Bizim siyaset anlayışımız bu. Yeni bir siyaset anlayışı. Ayrımsız herkesi kucaklayan siyaset anlayışı. Kimseye kızdığımız yok. Ama onlar bize kızıyorlar. Niçin bunu söyledin diyorlar. Ne söyleyeyim? İnsanımı seviyorum, hizmet etmek istiyorum, bireysel olarak beklentim yok. Siyaseti vatandaşa hizmet için yapıyorum. Bu güzel ülkede herkes huzur içerisinde yaşasın istiyorum. Kimsenin inancıyla, kimliğiyle, hayat tarzıyla sorunumuz yok. Sorun ne, herkes evinde huzur içerisinde yaşasın. Esnaf, tüccar, memur, işçi kazansın istiyorum. Herkesin hayat standartı yükselsin, işsizlik olmasın diyorum, yine kızıyorlar. Vay efendim, sen bunları nasıl söylersin. Ne kadar kızarlarsa kızsınlar, bunları söylemeye devam edeceğim. Esnafın, çiftçinin, memurun, emeklinin, emeklilikte yaşa takılanların sorununu ben dile getiriyorum" dedi.