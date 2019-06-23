Kılıçdaroğlu: 'Baskıya rağmen demokrasi destanı yazdık'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasının ardından seçmenlere seslendi. "Ben bu milletin ferasetine ve iradesine güveniyoruz demiştim. Kapalı kapılar ardında demokrasiye darbe yapıldı. Allah’ın izniyle 800 bin oy farkla biz bunu çözdük" mesajını verdi.
"Farklı siyasi görüşlerde olmamıza rağmen demokrasi konusunda bir araya geldik. Bu bütün dünyada yankılanıyor. Bundan daha güzel bir şey olamaz" diyen Kılıçdaroğlu "Her türlü baskıya ve kullandıkları devlet imkanlarına rağmen demokrasi destanı yazdık" ifadelerini kullandı.
"O duvar parça parça yıkılıyor"
Her şeyin adalet yürüyüşüyle başladığına dikkat çeken CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Yolumuz uzun, yolumuz güzel. Adalet yürüyşünde “Geldik bir duvara dayandık, o duvar yıkacağız” demiştim. O duvar parça parça yıkılıyor" diye konuştu.
Her düşünceye saygı gösterileceğini, kendilerini eleştirenler dahil olmak üzere herkesi kucaklayacaklarını vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu "CHP bundan sonra 82 milyonun partisidir. Herkesin kimliği kendi şerefi olacaktır" dedi.
"İmamoğlu'nun hakkı ikinci kez teslim edilecek"
31 Mart'taki yerel seçim sonrasındaki süreçte İmamoğlu'nun mazbatasının alındığına atıfta bulunan Kemal Kılıçdaroğlu "Hakkı ikinci kez teslim edilecek. Her belediye başkanına nasip olmaz. İki kez arka arkaya İstanbul belediye başkanı seçilmek her kula nasip olmaz" şeklinde konuştu.
"Her şey çok güzel oldu"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Ankara’da tarih yazdık. Ekrem İmamoğlu da göreceksiniz İstanbul’u dünyanın en önemli markası yapacak" dedi.
Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir çocuğun sözlerinden esinlenilerek seçim sloganı haline gelen "Her şey çok güzel olacak" sloganına atıfta bulunarak “Her şey çok güzel olacak” diyen çocuğumuzun beklentileri kazandı. Her şey çok güzel oldu. Kazanan Türkiye’dir" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin süratle gerçek gündemine dönmeesi gerektiği mesajını veren Kılıçdaroğlu "Artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik edemez. Bu saatten sonra kapalı kapılar ardında kimse millet iradesine darbe yapamaz" ifadelerini kullandı.
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