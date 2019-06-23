Kılıçdaroğlu: 'Baskıya rağmen demokrasi destanı yazdık'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasının ardından seçmenlere seslendi. "Ben bu milletin ferasetine ve iradesine güveniyoruz demiştim. Kapalı kapılar ardında demokrasiye darbe yapıldı. Allah’ın izniyle 800 bin oy farkla biz bunu çözdük" mesajını verdi.

"Farklı siyasi görüşlerde olmamıza rağmen demokrasi konusunda bir araya geldik. Bu bütün dünyada yankılanıyor. Bundan daha güzel bir şey olamaz" diyen Kılıçdaroğlu "Her türlü baskıya ve kullandıkları devlet imkanlarına rağmen demokrasi destanı yazdık" ifadelerini kullandı.

"O duvar parça parça yıkılıyor"

Her şeyin adalet yürüyüşüyle başladığına dikkat çeken CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Yolumuz uzun, yolumuz güzel. Adalet yürüyşünde “Geldik bir duvara dayandık, o duvar yıkacağız” demiştim. O duvar parça parça yıkılıyor" diye konuştu.

Her düşünceye saygı gösterileceğini, kendilerini eleştirenler dahil olmak üzere herkesi kucaklayacaklarını vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu "CHP bundan sonra 82 milyonun partisidir. Herkesin kimliği kendi şerefi olacaktır" dedi.