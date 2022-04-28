Kılıçdaroğlu ‘başlıyoruz’ diye duyurdu! Paylaştığı bir fotoğraf dikkat çekti…

Elektrikleri kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu bir grup genç evinde ziyaret etti. Gençlerin ziyaretinden fotoğrafları Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaşırken fotoğraflardan biri dikkat çekti. CHP liderinin çay servisi yapan eşine, sehpa taşıyarak yardım ettiği görüldü.

Gaz lambası kullanan Kılıçdaroğlu akşam vakti evine gelen sürpriz ziyaretçileri hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler ziyaretleri ile Selvi Hanım ve beni mutlu ettiler. Yoksullukla mücadelemizin bundan sonraki adımlarını ilk onlara söylemiş oldum. Başlıyoruz" ifadelerini kullandı.





