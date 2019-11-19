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Kılıçdaroğlu: 'Bay Kemal' olmak kolay değildir

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 17:22 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı, Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin, kaybeder' diyor. 'Bay Kemal' olmak kolay değildir. 'Bay Kemal' olmak için egemen güçlerin karşısında duracaksın. 'Bay Kemal' olmak için tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyeceksin. Her CHP'li bir 'Bay Kemal'dir" dedi.

Kılıçdaroğlu: 'Bay Kemal' olmak kolay değildir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'ı asla unutmayacaklarını bildirdi. Kılıçdaroğlu, İstanbul'da başörtülü üniversite öğrencilerine saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadının, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandığını hatırlatarak, "Başörtülü iki kızımıza saldırı yapıldı. Kendilerini aradım morallerinin bozulmamasını söyledim. 'Bu ülkenin güzel insanları hep yanınızda olacaktır' dedim. Hiç kimse unutmasın, kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Bize düşen herkesin yaşam tarzına saygı göstermektir" dedi.

'DEMOKRASİ KONUSUNDA DUYARLI OLMAMIZ LAZIM'

Kılıçdaroğlu, HDP'li bazı belediyelere kayyum atanmasını eleştirerek, görevden alınan belediye başkanlarının, seçim öncesi gerekli tüm yasal işlemlerini yaptırdığını belirtti. Adaletin herkes için geçerli bir kavram olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bu demokrasi midir? Benim gibi düşünmeyenlerin de hakları vardır. Bu, 'Ben sana oy veren bütün seçmenlerin iradesini kabul etmiyorum, sandığa atılan oylar geçersizdir' demek. Bu yanlıştır. Demokrasi konusunda duyarlı olmamız lazım."

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'BENİM AĞRIMA GİDİYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın gönderdiği mektuba rağmen bu ülkeye gittiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bu benim ağrıma gidiyor. 'Mektubu aynen iade et' dedik. 'Bu mektup doğru değildir' bile demedi. Ne yaptı? 'Trump'a mektubu takdim edeceğim' dedi. Bu kadar ağır bir hakareti Türkiye Cumhuriyeti yaşamamıştı."

'SANA DOĞRULARI BEN SÖYLÜYORUM'

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için, 'İskandinav ülkeleri bu nedenle battı' sözlerine atıfta bulunarak, "İsveç'te kişi başına gelir 50 bin dolar. Finlandiya'da 49 bin dolar. Sevgili Erdoğan gözlerinden öpüyorum. Sana doğruları yalnızca ben söylüyorum" dedi.

Türkiye'de işsizlik rakamlarının rekor bir seviyeye ulaştığını ifade eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İşsizlik bunların umurunda değil. Sadece laf üretiyorlar. Bırakın istihdam yaratmayı bizim işsiz sayımız 8 milyonu aştı" dedi.

'HER CHP'Lİ BİR 'BAY KEMAL'DİR'

Kendisi için 'Bay Kemal' ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı, 'Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin telef eder, kaybeder' diyor. Kim toplumu koyun olarak görüyor. Erdoğan milleti koyun sürüsü olarak görüyor. Padişah için millet kavramı yoktur. Vatandaşların tamamı koyun gibidir. 'Bay Kemal' olmak kolay değildir. 'Bay Kemal' olmak için egemen güçlerin karşısında duracaksın. 'Bay Kemal' olmak için tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyeceksin. Mal varlığının hesabını bütün dünyanın önünde vereceksin. Her CHP'li bir 'Bay Kemal'dir." (DHA)


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