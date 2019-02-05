Kılıçdaroğlu: Bekçilik yapacaksam vatanın bekçiliğini yaparım

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eleştirilerine cevap verdi. Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası için konuşan ve Bahçeli'yi de eleştiren Kılıçdaroğlu, "Saraya soruyorum, bekçiden cevap geliyor. Sevgili bekçi, ben sana sormuyorum, patronuna soruyorum, 'Devletin silah fabrikasını Katarlılara neden sattınız?' diyorum. Benim milliyetçilik anlayışımda en önemli şey vatanım ve bayrağımdır. Eğer bekçilik yapacaksam vatanın bekçiliğini yaparım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, en adaletsiz verginin enflasyon vergisi olduğunu, mutfakta yangına neden olan verginin, enflasyon vergisi olduğunu söyledi. Pek çok sorunun enflasyondan kaynaklı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Ne diyorlardı; 'Enflasyon tek haneli rakamlara inecek.' 2004'teki rakamı yakaladılar. Eskiden kalabalık olan o pazarlarda şimdi tek tük insanlar geziyor. Ne oldu da bir yılda bu zamlar geldi? Bir yıllık değişimi veriyorum; Kuru soğan artış yüzde 231, biberde artış yüzde 155, patlıcan yüzde 124. 'Bu mutfakta yangın var' derken bunu kastediyoruz. Asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Yüzde 26. Soğandaki artış ne kadar? Yüzde 231. Asgari ücret yüzde 26, mutfaktaki enflasyon yüzde 100'ün üstünde ise oturup herkesin düşünmesi lazım. Sen bu ülkenin ekonomisini sağlam temeller üzerine oturttun da fiyatlar mı yükseldi? İhracatı da yasakladılar, o da tutmadı. Tarım Bakanı çıktı 'Et yemeyin, ot yiyin' dedi. Otun fiyatı arttı. Bu Tarım ve Orman Bakanını Zaytung kadrosuna alırsanız çok memnun olurum. Bu zamları yaptı diye CHP dışında tutarlı, aklı başında eleştiri getiren başka bir siyasi parti var mı? Yok. Bütün zamları onlar yapıyorlar, fiyat artışlarında dönüp şikayet ediyorlar."

'MİLYONLARCA İNSAN İŞSİZSE O ÜLKEDE HUZUR OLMAZ'

Kemal Kılıçdaroğlu, işsizlik sorununun da büyük boyutlarda olduğunu savunarak, "Milyonlarca işsizimiz var. Pırıl pırıl gençlerimizin işleri yok. Bir ülkede milyonlarca insan işsizse o ülkede huzur olmaz. 32 kişi alınacak işe binlerce kişi başvuru yapıyor. 2 bin kişi alınacak işe 8 bin kişi başvuru yapıyor. 300 kişi alınacak, 3 bin kişi başvuru yapıyor. 500 kişi alınacak, 4 bin kişi başvuruyor. Stadyumda kura çekimi yapılıyor, Şanlıurfa'da, AK Parti'ye silme oy veren bir şehirde. 17 yıldır yönetiyorlar. Bütün fabrikaları sattılar. Bitlis'in sigara fabrikasından başladılar. Tarlada üretmedik, fabrikada üretmedik. Türkiye bu hale geldi. Şamar gibi tweet atıyorlar sonra, 'Ekonomiyi mahvedeceğiz' diyorlar. Trump'a çıkıp hiçbir şey diyemiyorlar. 'Papazı vereceksin' dediler, 'Emredersiniz' dediler. Trump konuşur 'Emredersiniz' derler, bizim vatandaş konuşunca kulaklarını kapatırlar. Bunun nedeni, 'Biz ne yaparsak yapalım gelip yine oy verecekler' diyorlar. Bunun hesabını sorun" diye konuştu.

'FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI ORTAYA ÇIKARILMADI'

FETÖ'nün siyasi ayağının hâlâ ortaya çıkarılmadığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben size çok tipik bir örnek vereceğim. Önce Eren Erdem ile başlayayayım. 222 gündür tek kişilik hücrede kalıyor. Adalet orucu tutuyor. Osman Kavala da niye içeride kimse bilmiyor. Gazeteciler, yazarlar, avukatlar, askeri öğrenciler var içeride. Pekçok masum içeride. On binlerce kişi tutuklandı. Apartman ödentilerini Bank Asya'ya yatırdı diye memuriyetten atılanlar oldu" dedi.

'SARAYA SORUYORUM, BEKÇİDEN CEVAP GELİYOR'

Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası ile ilgili konuşan ve bu konuda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de eleştiren Kılıçdaroğlu, "Saraya soruyorum, bekçiden cevap geliyor. Senin bekçiliğini anlıyorum eyvallah. Sana yakışıyor; ama Ülkücülere yakışmıyor. Ülkücüler yapmaz böyle şey. Onların tamamı vatanseverdir. Sevgili bekçi, ben sana sormuyorum, patronuna soruyorum, 'Devletin silah fabrikasını Katarlılar'a neden sattınız?' diyorum, bekçiden cevap geliyor. Benim milliyetçilik anlayışımda en önemli şey vatanım ve bayrağımdır. Eğer bekçilik yapacaksam vatanın bekçiliğini yaparım. Tank Palet Fabrikası'nı satacaksın. Aynı Katar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'yle birlikte petrol arayacak" dedi.

UÇAR VE OKUYAN'A ROZET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuşmasına başlamadan önce partiye katılan Batman Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar ve Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'a rozet taktı. Okuyan, konuşmasında, "Sayın Genel Başkanım, değerli vekil arkadaşlarım, bugün aranıza katılmamın pek çok sebebi var; ama en önemli sebebi Türkiye'nin bu zor döneminde bir araya gelme zorunluluğu açıkken, herkesin aktif olarak çalışması gerektiğinin farkında olarak bugün CHP'ye kaydımızı yaptırdık. Şu kadar söyleyeyim; 40 yıl öncesinde kalmış sağ- sol çekişmelerini istismar ederek, işi 40 sene sonra bir başka sağ- sol meselesine çekme durumundalar. Ben ve benim gibi yüzlerce insan, o dönemin içinden gelen insanlar olarak bu oyunu bozmak zamanıdır. Artık bu oyunu hep beraber bozmamız lazım. Onun için de arkadaşlarımızla oturduk konuştuk, biz aktif olarak, nefer olarak sonuna kadar bu mücadelenin içindeyiz. Atatürk'ün partisine geldiğimiz için mutluyuz" dedi.

