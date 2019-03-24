Özden ATİK - Onur MERİÇ / İSTANBUL, (DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükada'da muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'nin seçime gittiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanını seçmek bir beka sorunu mu?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, beraberinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç ve CHP Adalar Belediye Başkan adayı Erdem Gül ile Büyükada'daki toplantı öncesinde şehit babası Muhammet Yüksel'in evini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu daha sonra beraberindekilerle Anadolu Kulübü Büyükada Şubesi'nde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bulunduğu toplantıya katıldı. Toplantıya eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

"17 YIL ÖNCE BEKA SORUNU YOKTU, ŞİMDİ Mİ ÇIKTI"

Toplantıda ilk konuşmayı CHP Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül yaptı. Gül, Adalar'da kültür ve sanat yapacaklarını, Adalar'ı İstanbul'un kimlik kartı haline getirmek istediklerini belirtti. Daha sonra kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin seçime gittiğini belirterek "Sonuçta, muhtarlarımızı, belediye meclis üyelerimizi ve belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Ama Türkiye'deki atmosfer şu; 'Sanki bir savaşa gidiyoruz. Türkiye'nin bir beka sorunu var. Türkiye, yok edilmek üzere'. Türkiye, yok edilmek üzere ise, o zaman oturup başka şeyler yapalım' deniliyor. Ne yapacağız? Sandığa gideceğiz, muhtar seçeceğiz. Muhtar seçmek bir beka sorunu mu? Belediye meclis üyelerini seçmek bir beka sorunu mu? Belediye başkanını seçmek bir beka sorunu mu? Eğer, Türkiye'nin bir beka sorunu varsa, dönüp 17 yıldır bu ülkeyi yönetenlere sormak lazım. 17 yıl önce beka sorunu yoktu da şimdi mi ve neden çıktı? Korku ve baskı üzerine siyaset asla doğru değil" dedi.