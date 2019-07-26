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Kılıçdaroğlu belediye başkanları çalıştayında konuştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2019 15:55 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen ve belediye başkanlarının katıldığı çalıştayda yaptığı konuşmada güven unsurundan bahsetti.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sandıklı’da düzenlenen belediye başkanları çalıştayında konuştu.

Kılıçdaroğlu belediye başkanları çalıştayında konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen ve belediye başkanlarının katıldığı çalıştayda yaptığı konuşmada güven unsurundan bahsetti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sandıklı’da düzenlenen belediye başkanları çalıştayında konuştu. Devlete güven konusundan bahseden Kılıçdaroğlu, bunun sağlıklı toplumda olması gerektiğini belirtti. Büyüme hızının binde 3’te kaldığını belirten Kılıçdaroğlu milli gelirdeki düşüşten bahsederek, "Milli gelirde düşüş 135 milyar dolar. Özellikle AK Parti’ye oy veren vatandaşlarımız bu milli geliri düşüşünü düşünmeliler. Kişi başına düşen milli gelir 10 bin 900 dolardan 9 bin 775 dolara düştü" dedi.
Faizlerin yüksekliğinden söz eden Kılıçdaroğlu, "Güçlü devlet üreten devlettir. Her alanda üreten devlettir. Tarımda üreten, sanayide üreten, bilimde üreten devlet olunmalıdır. Üretip satmamız gerekirken ithal ediyoruz. Enflasyon aldı başını gidiyor" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına tavsiyelerini de sıralayarak, "Yoksulların onurunu koruyun. Kişinin yoksul olması onun onurlu olmadığı anlamına gelmez. Ona her türlü yardımı yapın, afişe etmeden deşifre etmeden yardım edin. İsrafı önleyin, harcamalarınıza dikkat edin" dedi. Belediyelerde sadece başkanın siyaset yapma hakkı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Onun dışında siyaset yapanları kapının önüne koyun" dedi.

Kılıçdaroğlu belediye başkanları çalıştayında konuştu

Kılıçdaroğlu belediye başkanları çalıştayında konuştu

Kılıçdaroğlu belediye başkanları çalıştayında konuştu

Kılıçdaroğlu belediye başkanları çalıştayında konuştu

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