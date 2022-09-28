Kılıçdaroğlu 'benimle misiniz?' demişti! Altılı masadaki bir partiden açık destek: "Kılıçdaroğlu aday olursa sonuna kadar destekliyoruz"

2023 Haziran seçimlerinde Altılı masanın adayı kim olacak? Aylardır tartışılan konuyla ilgili Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan bu zamana kadarki en net çıkış geldi. Enginyurt CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde Demokrat Parti'nin Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini belirtti.

"BİZ SONUNA KADAR MASADAYIZ"

Sosyal medyadaki keskin söylemleriyle bilinen Enginyurt Kılıçdaroğlu'na altılı masadaki ilk açık desteği şu sözlerle verdi;



"Millet İttifakının 13.Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu veya masadan biri olursa, Demokrat Parti olarak sonuna kadar destekliyoruz. Ha siz derseniz ki; Filanca olursa desteklemiyoruz,o da sizin meseleniz.Erdoğanla yola devam edersiniz. Biz sonuna kadar masadayız."

KILIÇDAROĞLU'NUN 'BENİMLE MİSİNİZ?' ÇIKIŞI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de gerçekleştirilen ve CHP TBMM Grubu tarafından düzenlenen 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılışında, "Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" diyerek partililere seslenmişti. Bu sözler adaylık çıkışı olarak yorumlanıp günlerce gündemde kalmıştı.



