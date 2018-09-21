Kılıçdaroğlu, Berberoğlu ile bir araya geldi

Enis Berberoğlu tahliyesinin ardından, eşi Oya Berberoğlu, kızı Zeynep Dilara Berberoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki CHP'lilerle Maltepe'deki çay bahçesinden Florya'daki Çınar Otel'e geldi.

Berberoğlu burada beraberindeki heyetle bir süre sohbet etti.

Daha sonra otele CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Berberoğlu, Kılıçdaroğlu'nu otelin kapısında eşi Oya Berberoğlu'yla birlikte karşıladı.

Kılıçdaroğlu'nun Berberoğlu'nu kucaklayarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulunmasının ardından ikili özel görüşmek üzere otele geçti.

Aramıza hoş geldin Enis kardeşim! Adalet uğruna adım adım verdiğimiz mücadeleyi artık birlikte sürdüreceğiz ve haksızlığa uğrayan herkes için adaletin peşinde yürümeye devam edeceğiz... — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 20 Eylül 2018



