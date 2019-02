Kılıçdaroğlu: “Bir değil iki 15 Temmuz var”

“397 yıl hapisle yargılandı, beraat etti”

Kendilerine her türlü baskı kurulduğunu ileri süren CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Bize her türlü baskılar kuruldu, aynı baskılar bugün de devam ediyor. Burada söylüyorum bugünkü koşullarda kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Biz öncü bir parti olarak demokrasi savunan bir parti olarak hakkı hukuku savunan bir parti olarak her türlü mücadeleyi vermeye kararlıyız. Belediye başkanımız 397 yıl hapisle yargılandı beraat etti. Bir büyükşehir belediye başkanı azmini kararlığını kente vermiş, iktidarın engellemelerine rağmen İzmir’i yüzük taşı gibi Akdeniz’in rotasında takdim etmiş. Siz bu belediye başkanını 397 yıl hapisle yargılıyorsunuz, aklın ve mantığın alamayacağı bir şey. Neden demokrasi meydanı diyoruz. Eğer bir belediye başkanı 397 yıl hapisle yargılanıp beraat ediyorsa, bu meydan demokrasi adını hak ediyor demektir” dedi.

“Milli istihbaratın başka işi mi yok”

Demokrasinin kan kaybettiğini savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Öyle bir noktaya geldik ki demokrasi ayaklarımızın altından kaydı giderek kan kaybediyor. Türkiye aynı zamanda istihbarat devletine kavuştu. Herkesi fişlemek, telefonları dinlemek, hele rakipleri mutlaka dinlemek demek. Bir kişiye sürekli rapor vermek demek. Bugün geldiğimiz nokta budur. Kim söylüyor bunu ben söylemiyorum, Erdoğan söylüyor. Ordu’da söylüyor; ‘Partimizin genel merkezinde şu ana kadar bütün adaylarda GBT güvenlik soruşturmaları gerek milli istihbarat hepsini inceledi tepeden tırnağa.’ Hani demokrasi vardı? Milli istihbaratın emniyetin başka işi mi yok? Adalet ve Kalkınma Partisi adaylarının dosyalarını incelenip beyefendinin önüne koyulmuş. Akılla, demokrasiyle, hakla, hukukla bağdaşan yönü var mı bunun? Devlet ayrıdır siyasi iktidar ayrıdır. Siyasi iktidar 5 yıl için devleti yönetmeye talip olur hiçbir siyasi iktidar ‘ben devlet olacağım’ demez. Ama ilk kez 20 Temmuz sivil darbesinden sonra bunu yapanlar, devlet olmak için mücadele ediyorlar. Bütün kurumlar bir partiye hizmet eder durumda” diye konuştu.