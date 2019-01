Kılıçdaroğlu: “Bir sokak kabadayısının diliyle Türkiye Cumhuriyeti Devletini hiç kimse tehdit edemez”

“Ankara’nın kaderini değiştireceğiz”

“Ankara’nın kaderini değiştireceğiz” diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“21.yüzyılın kendisinden söz edilen en görkemli başkentlerinden birisi olacak Ankara. Ben gittiğim her yerde belediye başkanı arkadaşlarımdan 3 şey isterim, hiç kimsenin emeğiyle oynamayacağız. Sayın Mansur Yavaş da aynı kararlılıkta. Ankara büyükşehirde veya diğer belediyelerde çalışan herkesin iş güvencesi Sayın Yavaş olacaktır. Hiç kimsenin işine son verilmeyecektir. Herkesin aşına ve işine saygı gösterilecektir. Biz sosyal demokratlar, bizler her kuruşun hesabını millete vermeyi onurlu bir görev kabul ederiz. Her kuruşun hesabını. Çünkü harcanan her para milletin parasıdır. Millete hesabını vermek de bizim temel görevlerimizden birisidir. Aynı anlayışla Mansur Yavaş da harcadığı her kuruşun hesabını milletine ve Ankaralılara verecektir. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Mansur Yavaş da aynı politikayı güdüyor. Hangi partiden olursa olsun hangi inançtan olursa olsun insansa sorunları varsa o sorunları çözmek bizim boynumuzun borcudur. Biz insanımızı seviyoruz ve onun sorununun çözümü için her türlü çabayı göstereceğiz.”