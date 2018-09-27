Kılıçdaroğlu, Bircan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, bir süre önce Iğdır'da beyin kanaması geçiren ve tedavisi Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Beyin Cerrahi kliniğinde süren Bircan'ı ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında doktorlardan ve ailesinden bilgi aldı.

Ziyareti sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'na Grup Başkanvekili Engin Altay da eşlik etti.

