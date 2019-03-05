Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bütün Türkiye’ye huzuru ve bereketi getireceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız, birleşeceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden” dedi. Mersin’de, partisinin büyükşehir belediye başkan adayı Vahap Seçer’in proje tanıtımı toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, ekonomi ağırlıklı konuştu. Türkiye’nin mevcut temel sorununu işsizlik olarak tanımlayan CHP Lideri, "7 milyon kişi işsizse bir ülkede, o ülkede huzur olmaz. Eğer insanlar gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin duvarının dibinde kendilerini yakıyorlarsa; eğer bir işsiz, okula giden çocuğuna harçlık veremiyorsa; işsiz olduğu için akşam evde yemek pişiremeyen bir annenin dramını, bir babanın dramını kimler fark edecek, kimler görecek? Sarayda oturanların bundan haberi yoktur. Sarayda oturanların işsizlik derdi yoktur. Sarayda oturanların yoksulluk derdi yoktur. Sarayda oturanların bir eli yağda, bir eli baldadır. Ama biz 80 milyon Türkiye'de hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, güzel ve huzurlu bir yaşam istiyoruz ve bunu sağlamak istiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz” dedi.

"Bütün işçilerin, alın teri döken herkesin” yanında olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, 1 milyonu aşkın taşeron işçisine kadro verdirdiklerini savundu. Sözleri, toplantıya katılan DİSK Genel İş Sendikası Mersin Şubesi üyelerinin “Direne direne kazanacağız” sloganlarıyla kesilen Kılıçdaroğlu, “Birleşe birleşe kazanacağız, birleşeceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden” dedi. “Ayrımcılık yok” Kılıçdaroğlu, toplantıda kendisinden önce söz alan Vahap Seçer’in "Bana oy versin vermesin bütün vatandaşlara eşit hizmet götüreceğim” sözünün CHP'nin felsefesini yansıttığına dikkat çekti: "'Şu mahalle oy vermedi, bu mahalle oy verdi' ayrımı yapmayacağız. Bizim kültürümüzde, inancımızda böyle bir şey yoktur. Sadece bir pozitif ayrımcılık bekliyorum. Bir mahalle diğer mahallelere göre daha yoksulsa, daha fakirse oraya hizmeti daha fazla götüreceksin. O mahalledeki insanların da hayat düzeyi yükselmiş olacak. Aynı kentte yaşıyorsak huzuru ve bereketi birlikte hayata geçireceğiz.” “Mersin’de demokrasiye kumpas kuruldu”

İyi Parti ve Demokrat Parti'den büyükşehir adaylığı Yüksek Seçim Kurulu'ndan dönen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile ilgili yaşananları da hatırlatan Kılıçdaroğlu “Mersin'de bir oyun oynandı. Demokrasiye bir kumpas kuruldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, başka bir partiden olabilir, vatandaş oyunu vermiştir seçilmiştir, o veren vatandaşa saygı duyarız. Ama o belediye başkanı seçime girmesin diye kumpas kuruldu ve seçime girmesi engellendi. Demokrasi adına büyük bir ayıptır. Aynı partiye Ankara'da da kumpas kurmak istediler. Seçimlere girmesini engellemek istediler. Ne yaptık? 15 milletvekili verdik” dedi. Kılıçdaroğlu, "Sevgili Mersinliler, kumpasa izin vermeyeceksiniz. Demokrasiye inanıyorsak, demokrasiye güveniyorsak, demokrasiden yana tavır alıyorsak, demokrasiyi hemen hemen her koşulda savunan ve sizin için çalışan Vahap Seçer'e, gideceksiniz oyunuzu vereceksiniz. Ne için? Demokrasi adına vereceksiniz” İfadelerini kullandı. Seçer’den Mersin için çözüm önerileri

Toplantıda Vahap Seçer ise, seçilmesi halinde yapacaklarını anlattı. Mersin’in temel üç sorunu olduğunu söyleyen Seçer, bunları ekonomik, sosyal ve çağdaş kentleşmede yaşanan sorunlar olarak tanımladı. Yatırımcıları teşvik edecek bir başkan olacağı sözü veren Seçer, “Mersin’e yatırım yapacak yatırımcıyı havaalanında ceketimin önünü ilikleyerek karşılayacağım. Yeter ki gelsin kentime yatırım yapsın, yeter ki işsizime fabrika kursun, turizm yatırımı yapsın” dedi. Vahap Seçer, projeleri arasında kendisini en çok heyecanlandıranın "ileri teknoloji kampüsü" olduğunu vurguladı. Mersin’e Silikon Vadisi benzeri bir teknoloji kampüsü kurmak için ilk günden çalışmaya başlayacaklarını söyledi: “Üniversiteyi, kurumları, Organize Sanayi Bölgesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve dünyanın her tarafından ileri teknoloji firmalarını burada, bu kampüste bir araya getirmek istiyoruz. Araştırmalar burada yapılsın, bir Microsoft, bir Apple buradan çıksın. Mucit öğrencilerin bu firmalarla yapacağı ar-ge çalışmaları ekonomik değere dönüşsün.”